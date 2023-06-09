09 июня 2023

Синоптики спрогнозировали тюменцам дождливый выходной. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
Температура 11 июня в Тюмени составит от 11 до 16 градусов Фото:

В Тюмени 11 июня жителей города ждет дождливый и прохладный день. Такой прогноз дает сервис Gismeteo.

«В Тюмени 11 июня с утра и до вечера будет лить дождь. Температура составит от 11 до 16 градусов. Порывы ветра — 8—11 метров в секунду», — говорится в прогнозе.

Ранее URA.RU писало, что с 10 по 12 июня в Тюмени сохранится умеренно прохладная погода. Температура воздуха не будет превышать 24 градусов. 10 июня, суббота. Ночью столбики термометров опустятся до 11 градусов.

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В Тюмени 11 июня жителей города ждет дождливый и прохладный день. Такой прогноз дает сервис Gismeteo. «В Тюмени 11 июня с утра и до вечера будет лить дождь. Температура составит от 11 до 16 градусов. Порывы ветра — 8—11 метров в секунду», — говорится в прогнозе. Ранее URA.RU писало, что с 10 по 12 июня в Тюмени сохранится умеренно прохладная погода. Температура воздуха не будет превышать 24 градусов. 10 июня, суббота. Ночью столбики термометров опустятся до 11 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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