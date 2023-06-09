Синоптики спрогнозировали тюменцам дождливый выходной. Скрин

10 июня 2023 в 07:25 Размер текста - 17 +

Температура 11 июня в Тюмени составит от 11 до 16 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени 11 июня жителей города ждет дождливый и прохладный день. Такой прогноз дает сервис Gismeteo. «В Тюмени 11 июня с утра и до вечера будет лить дождь. Температура составит от 11 до 16 градусов. Порывы ветра — 8—11 метров в секунду», — говорится в прогнозе. Ранее URA.RU писало, что с 10 по 12 июня в Тюмени сохранится умеренно прохладная погода. Температура воздуха не будет превышать 24 градусов. 10 июня, суббота. Ночью столбики термометров опустятся до 11 градусов. Фото: сервис Gismeteo

В Тюмени 11 июня жителей города ждет дождливый и прохладный день. Такой прогноз дает сервис Gismeteo. «В Тюмени 11 июня с утра и до вечера будет лить дождь. Температура составит от 11 до 16 градусов. Порывы ветра — 8—11 метров в секунду», — говорится в прогнозе. Ранее URA.RU писало, что с 10 по 12 июня в Тюмени сохранится умеренно прохладная погода. Температура воздуха не будет превышать 24 градусов. 10 июня, суббота. Ночью столбики термометров опустятся до 11 градусов.