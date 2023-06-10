10 июня 2023

Диетолог Тимощенко раскрыла, какие продукты уменьшают аппетит

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День защиты детей в ЖК «Нагорный». Екатеринбург, продукты, пицца, еда, приготовление еды
Диетолог назвала продукты, которые снижают аппетит Фото:

Уменьшают аппетит продукты с высоким содержанием медленных углеводов. Об этом рассказала гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко.

«Уменьшению аппетита способствуют продукты с высоким содержанием медленных углеводов — цельнозерновой хлеб, крупы, а также макароны твердых сортов. Они медленно перевариваются и поэтому не вызывают резких скачков инсулина», — цитируют «Известия» слова Тимощенко.

По мнению диетолога, чтобы избежать частых «набегов на холодильник» необходимо есть продукты с большим содержанием «правильных» жиров, а именно — жирные сорта рыбы и яйца. Более жирная пища, как отмечает издание, требует более продолжительного процесса переваривания как в желудке, так и тонком кишечнике, что также продлевает ощущение сытости.

Тимощенко советует кушать растительные продукты с высоким содержанием жира, например, авокадо или орехи. Однако важно следить, чтобы не переборщить и не превысить дневную норму калорий.

Ранее один из ведущих экспертов в сфере питания рекомендовала контролировать количество калорий. В первую очередь, как подчеркнула специалист, надо отказаться от рафинированных продуктов.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уменьшают аппетит продукты с высоким содержанием медленных углеводов. Об этом рассказала гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко. «Уменьшению аппетита способствуют продукты с высоким содержанием медленных углеводов — цельнозерновой хлеб, крупы, а также макароны твердых сортов. Они медленно перевариваются и поэтому не вызывают резких скачков инсулина», — цитируют «Известия» слова Тимощенко. По мнению диетолога, чтобы избежать частых «набегов на холодильник» необходимо есть продукты с большим содержанием «правильных» жиров, а именно — жирные сорта рыбы и яйца. Более жирная пища, как отмечает издание, требует более продолжительного процесса переваривания как в желудке, так и тонком кишечнике, что также продлевает ощущение сытости. Тимощенко советует кушать растительные продукты с высоким содержанием жира, например, авокадо или орехи. Однако важно следить, чтобы не переборщить и не превысить дневную норму калорий. Ранее один из ведущих экспертов в сфере питания рекомендовала контролировать количество калорий. В первую очередь, как подчеркнула специалист, надо отказаться от рафинированных продуктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...