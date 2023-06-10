Диетолог Тимощенко раскрыла, какие продукты уменьшают аппетит

Уменьшают аппетит продукты с высоким содержанием медленных углеводов. Об этом рассказала гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко.
«Уменьшению аппетита способствуют продукты с высоким содержанием медленных углеводов — цельнозерновой хлеб, крупы, а также макароны твердых сортов. Они медленно перевариваются и поэтому не вызывают резких скачков инсулина», — цитируют «Известия» слова Тимощенко.
По мнению диетолога, чтобы избежать частых «набегов на холодильник» необходимо есть продукты с большим содержанием «правильных» жиров, а именно — жирные сорта рыбы и яйца. Более жирная пища, как отмечает издание, требует более продолжительного процесса переваривания как в желудке, так и тонком кишечнике, что также продлевает ощущение сытости.
Тимощенко советует кушать растительные продукты с высоким содержанием жира, например, авокадо или орехи. Однако важно следить, чтобы не переборщить и не превысить дневную норму калорий.
Ранее один из ведущих экспертов в сфере питания рекомендовала контролировать количество калорий. В первую очередь, как подчеркнула специалист, надо отказаться от рафинированных продуктов.
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