Компанию «Нордстарт» в Губкинском исключили из реестра управляющих организаций

Компания не подала заявку на продление лицензии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компанию «Нордстарт» в городе Губкинском (ЯНАО) исключили из списка лицензированных организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами. Об этом говорится в документе, оказавшемся в распоряжении URA.RU.

«Внести изменения в реестр лицензий ЯНАО на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, исключив 9 июня 2023 года из реестра лицензий сведения об осуществлении ООО „Нордстарт“ предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», — следует из приказа регионального департамента госжилнадзора. В документе говорится, что причиной стало то, что компания не подавала документы на продление лицензии, которая истекла 9 июня.

По информации источников URA.RU в жилнадзоре, проблемы у «Нордстарта» начались еще в мае, когда стало известно о то, что коммунальщики не подали заявку на продление лицензии. Это могло привести к проблемам с подготовкой отопительного сезона в Губкинском — «управляшка» обслуживала более сотни многоквартирников.

Жильцам домов, которые находились под управлением компании «Нордстарт» будет необходимо до 1 июля организовать собрание и выбрать другую управляющую компанию. В мэрии Губкинского агентству подтвердили: УК ООО «Нордстарт» действительно исключена из реестра лицензий об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в городе Губкинский.

«Собственников уведомляют о сложившейся ситуации и необходимости проведения собраний собственников жилья в срок до 1 июля 2023 года, на которых жильцы должны принять решения о дальнейшем способе управления своими МКД и выборе управляющей организации», — рассказали в мэрии. Администрация Губкинского пообещала оказать жителям содействие в организации необходимых мероприятий.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Губкинского Андрей Гаранин положительно отзывался о работе «Нордстарта». Глава города в конце 2022 года встречался с представителями местных управляющих компаний и оценил их деятельность.