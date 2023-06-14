Тюменские власти не планируют смягчать противопожарный режим

15 июня 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Тюменцам запрещено посещать лес, запускать фейерверки и разводить костры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменские власти не планируют смягчать противопожарный режим в регионе на фоне изменения ситуации с лесными пожарами. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Ранее агентство писало, что в Тюменской области за сутки ликвидировали 18 природных пожаров. «В связи с повышенной пожарной опасностью (сухая, теплая, ветреная погода) смягчение противопожарного режима не планируется», — рассказали агентству URA.RU в инфоцентре. Особый противопожарный режим действует в регионе с 3 апреля. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров. Однако в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, во время которого запрещено посещать леса, запускать фейерверки, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.

Тюменские власти не планируют смягчать противопожарный режим в регионе на фоне изменения ситуации с лесными пожарами. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Ранее агентство писало, что в Тюменской области за сутки ликвидировали 18 природных пожаров. «В связи с повышенной пожарной опасностью (сухая, теплая, ветреная погода) смягчение противопожарного режима не планируется», — рассказали агентству URA.RU в инфоцентре. Особый противопожарный режим действует в регионе с 3 апреля. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров. Однако в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, во время которого запрещено посещать леса, запускать фейерверки, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.