Тюменские власти не планируют смягчать противопожарный режим в регионе на фоне изменения ситуации с лесными пожарами. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Ранее агентство писало, что в Тюменской области за сутки ликвидировали 18 природных пожаров.
«В связи с повышенной пожарной опасностью (сухая, теплая, ветреная погода) смягчение противопожарного режима не планируется», — рассказали агентству URA.RU в инфоцентре. Особый противопожарный режим действует в регионе с 3 апреля.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров. Однако в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, во время которого запрещено посещать леса, запускать фейерверки, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.