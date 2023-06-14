14 июня 2023

Тюменские власти не планируют смягчать противопожарный режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, тушение, авиалесоохрана, тушение пожара, тушение лесных пожаров, лес в дыму, проливка
Тюменцам запрещено посещать лес, запускать фейерверки и разводить костры Фото:

Тюменские власти не планируют смягчать противопожарный режим в регионе на фоне изменения ситуации с лесными пожарами. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Ранее агентство писало, что в Тюменской области за сутки ликвидировали 18 природных пожаров.

«В связи с повышенной пожарной опасностью (сухая, теплая, ветреная погода) смягчение противопожарного режима не планируется», — рассказали агентству URA.RU в инфоцентре. Особый противопожарный режим действует в регионе с 3 апреля.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров. Однако в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, во время которого запрещено посещать леса, запускать фейерверки, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.

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Тюменские власти не планируют смягчать противопожарный режим в регионе на фоне изменения ситуации с лесными пожарами. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Ранее агентство писало, что в Тюменской области за сутки ликвидировали 18 природных пожаров. «В связи с повышенной пожарной опасностью (сухая, теплая, ветреная погода) смягчение противопожарного режима не планируется», — рассказали агентству URA.RU в инфоцентре. Особый противопожарный режим действует в регионе с 3 апреля. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров. Однако в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, во время которого запрещено посещать леса, запускать фейерверки, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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