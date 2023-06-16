РИАН: подпольщики помогли уничтожить 80 единиц техники ВСУ за ночь

Благодаря подпольщикам в Николаеве российским военным удалось уничтожить за ночь 80 единиц техники Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев.
«В ночь на 9 июня был уничтожен состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении состава предупредили из Николаева. Его вели, его ждали, его уничтожили», — сообщил Лебедев РИА Новости.
Он также рассказал о том, что поступили сведения о перемещении техники ВСУ железнодорожными путями в сторону Запорожья. Согласно данным разведки, переброска идет через Одессу.
Ранее пророссийские подпольщики из Херсона уничтожили целый склад украинских боеприпасов. Согласно сообщению, были уничтожены четыре единицы автомобильной техники, а также до десяти бойцов ВСУ в Зеленовке.
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