РИАН: подпольщики помогли уничтожить 80 единиц техники ВСУ за ночь

17 июня 2023 в 05:41 Размер текста - 17 +

Лебедев также предупредил о переброске техники ВСУ в Запорожье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Благодаря подпольщикам в Николаеве российским военным удалось уничтожить за ночь 80 единиц техники Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев. «В ночь на 9 июня был уничтожен состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении состава предупредили из Николаева. Его вели, его ждали, его уничтожили», — сообщил Лебедев РИА Новости. Он также рассказал о том, что поступили сведения о перемещении техники ВСУ железнодорожными путями в сторону Запорожья. Согласно данным разведки, переброска идет через Одессу. Ранее пророссийские подпольщики из Херсона уничтожили целый склад украинских боеприпасов. Согласно сообщению, были уничтожены четыре единицы автомобильной техники, а также до десяти бойцов ВСУ в Зеленовке.

Благодаря подпольщикам в Николаеве российским военным удалось уничтожить за ночь 80 единиц техники Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев. «В ночь на 9 июня был уничтожен состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении состава предупредили из Николаева. Его вели, его ждали, его уничтожили», — сообщил Лебедев РИА Новости. Он также рассказал о том, что поступили сведения о перемещении техники ВСУ железнодорожными путями в сторону Запорожья. Согласно данным разведки, переброска идет через Одессу. Ранее пророссийские подпольщики из Херсона уничтожили целый склад украинских боеприпасов. Согласно сообщению, были уничтожены четыре единицы автомобильной техники, а также до десяти бойцов ВСУ в Зеленовке.