Пророссийская подпольная организация «Русский Херсон» помогла российским артиллеристам в уничтожении склада украинских военных. Об этом сообщил активист подполья на видео, переданном из города.
«Благодаря нашей работе были уничтожены четыре единицы автомобильной техники, до десяти человек личного состава ВСУ в Зеленовке. Также успешно был отработан склад боеприпасов в районе Острова, где уничтожено до 20 человек живой силы нацистов», — рассказал собеседник РИА Новости. По его словам, для успешного поражения украинских военных подпольщики устанавливают радиомаяки в Херсоне и по всему правобережью Херсонской области.
Ранее армия РФ в ДНР и Херсонской области уничтожила склады боеприпасов ВСУ. Также Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад с боеприпасами подразделения «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) в Харьковской области.
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