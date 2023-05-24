РИАН: пророссийские подпольщики Херсона уничтожили склад боеприпасов ВСУ

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, военные, операция, штурм, спецоперация, спецназ, солдат, штурм дома, адресная работа
Подпольщик рассказал о помощи в уничтожении склада ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пророссийская подпольная организация «Русский Херсон» помогла российским артиллеристам в уничтожении склада украинских военных. Об этом сообщил активист подполья на видео, переданном из города.

«Благодаря нашей работе были уничтожены четыре единицы автомобильной техники, до десяти человек личного состава ВСУ в Зеленовке. Также успешно был отработан склад боеприпасов в районе Острова, где уничтожено до 20 человек живой силы нацистов», — рассказал собеседник РИА Новости. По его словам, для успешного поражения украинских военных подпольщики устанавливают радиомаяки в Херсоне и по всему правобережью Херсонской области.

Ранее армия РФ в ДНР и Херсонской области уничтожила склады боеприпасов ВСУ. Также Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад с боеприпасами подразделения «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) в Харьковской области.

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Пророссийская подпольная организация «Русский Херсон» помогла российским артиллеристам в уничтожении склада украинских военных. Об этом сообщил активист подполья на видео, переданном из города. «Благодаря нашей работе были уничтожены четыре единицы автомобильной техники, до десяти человек личного состава ВСУ в Зеленовке. Также успешно был отработан склад боеприпасов в районе Острова, где уничтожено до 20 человек живой силы нацистов», — рассказал собеседник РИА Новости. По его словам, для успешного поражения украинских военных подпольщики устанавливают радиомаяки в Херсоне и по всему правобережью Херсонской области. Ранее армия РФ в ДНР и Херсонской области уничтожила склады боеприпасов ВСУ. Также Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад с боеприпасами подразделения «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) в Харьковской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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