РИАН: пророссийские подпольщики Херсона уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Подпольщик рассказал о помощи в уничтожении склада ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пророссийская подпольная организация «Русский Херсон» помогла российским артиллеристам в уничтожении склада украинских военных. Об этом сообщил активист подполья на видео, переданном из города.

«Благодаря нашей работе были уничтожены четыре единицы автомобильной техники, до десяти человек личного состава ВСУ в Зеленовке. Также успешно был отработан склад боеприпасов в районе Острова, где уничтожено до 20 человек живой силы нацистов», — рассказал собеседник РИА Новости. По его словам, для успешного поражения украинских военных подпольщики устанавливают радиомаяки в Херсоне и по всему правобережью Херсонской области.

Ранее армия РФ в ДНР и Херсонской области уничтожила склады боеприпасов ВСУ. Также Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад с боеприпасами подразделения «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) в Харьковской области.