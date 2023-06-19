19 июня 2023

Тюменец попал в колонию из-за медового месяца

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Дмитрию Гусеву заменили обязательные работы на 15-дневный срок в колонии-поселении Фото:

Жителю Тюменской области Дмитрию Гусеву заменили обязательные работы на 15-дневный срок в колонии поселении. Мужчина отказался выполнять более мягкое наказание из-за свадьбы и медового месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

«Гусев ранее был осужден за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью к наказанию в виде 160 часов обязательных работ. Но после того, как был по направлению трудоустроен в местной сельской администрации, убыл на заработки на север. По возращению с вахты Гусев так и не стал отбывать ранее назначенное наказание, пояснив, что после длительной командировки вернулся домой, женился и у него медовый месяц», — рассказали в суде.

Дело рассмотрел Исетский районный суд. Причина была признана неуважительный и мужчина отправился в колонию-поселение.

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Жителю Тюменской области Дмитрию Гусеву заменили обязательные работы на 15-дневный срок в колонии поселении. Мужчина отказался выполнять более мягкое наказание из-за свадьбы и медового месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. «Гусев ранее был осужден за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью к наказанию в виде 160 часов обязательных работ. Но после того, как был по направлению трудоустроен в местной сельской администрации, убыл на заработки на север. По возращению с вахты Гусев так и не стал отбывать ранее назначенное наказание, пояснив, что после длительной командировки вернулся домой, женился и у него медовый месяц», — рассказали в суде. Дело рассмотрел Исетский районный суд. Причина была признана неуважительный и мужчина отправился в колонию-поселение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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