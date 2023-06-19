Тюменец попал в колонию из-за медового месяца

20 июня 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Дмитрию Гусеву заменили обязательные работы на 15-дневный срок в колонии-поселении Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителю Тюменской области Дмитрию Гусеву заменили обязательные работы на 15-дневный срок в колонии поселении. Мужчина отказался выполнять более мягкое наказание из-за свадьбы и медового месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. «Гусев ранее был осужден за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью к наказанию в виде 160 часов обязательных работ. Но после того, как был по направлению трудоустроен в местной сельской администрации, убыл на заработки на север. По возращению с вахты Гусев так и не стал отбывать ранее назначенное наказание, пояснив, что после длительной командировки вернулся домой, женился и у него медовый месяц», — рассказали в суде. Дело рассмотрел Исетский районный суд. Причина была признана неуважительный и мужчина отправился в колонию-поселение.

Жителю Тюменской области Дмитрию Гусеву заменили обязательные работы на 15-дневный срок в колонии поселении. Мужчина отказался выполнять более мягкое наказание из-за свадьбы и медового месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. «Гусев ранее был осужден за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью к наказанию в виде 160 часов обязательных работ. Но после того, как был по направлению трудоустроен в местной сельской администрации, убыл на заработки на север. По возращению с вахты Гусев так и не стал отбывать ранее назначенное наказание, пояснив, что после длительной командировки вернулся домой, женился и у него медовый месяц», — рассказали в суде. Дело рассмотрел Исетский районный суд. Причина была признана неуважительный и мужчина отправился в колонию-поселение.