Курганцам вернули часть денег за ОСАГО

В Курганской области 41 человек получил часть денег за ОСАГО. Информация опубликована на сайте регионального отделения Социального фонда России.
«С начала года за компенсацией полиса ОСАГО в фонд обратился 41 человек. Им было выплачено 145 тысяч рублей», — указано в сообщении ведомства. Жители региона с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим автомобиль по медицинскими показаниям, могут обратиться за возмещением 50% стоимости полиса ОСАГО. Компенсация предоставляется автоматически.
Ранее URA.RU писало, что в начале года в Курганской области выросла базовая ставка для регистрации полиса ОСАГО для автомобилей. По данным страховщиков, если раньше минимум оплаты за страховку для водителей составлял около 6 000 рублей, то сейчас им приходится платить 7 500 рублей.
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