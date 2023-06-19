Курганцам вернули часть денег за ОСАГО

20 июня 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

41 житель Курганской области получил часть денег за страховку Фото: Илья Московец © URA.RU В Курганской области 41 человек получил часть денег за ОСАГО. Информация опубликована на сайте регионального отделения Социального фонда России. «С начала года за компенсацией полиса ОСАГО в фонд обратился 41 человек. Им было выплачено 145 тысяч рублей», — указано в сообщении ведомства. Жители региона с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим автомобиль по медицинскими показаниям, могут обратиться за возмещением 50% стоимости полиса ОСАГО. Компенсация предоставляется автоматически. Ранее URA.RU писало, что в начале года в Курганской области выросла базовая ставка для регистрации полиса ОСАГО для автомобилей. По данным страховщиков, если раньше минимум оплаты за страховку для водителей составлял около 6 000 рублей, то сейчас им приходится платить 7 500 рублей.

В Курганской области 41 человек получил часть денег за ОСАГО. Информация опубликована на сайте регионального отделения Социального фонда России. «С начала года за компенсацией полиса ОСАГО в фонд обратился 41 человек. Им было выплачено 145 тысяч рублей», — указано в сообщении ведомства. Жители региона с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим автомобиль по медицинскими показаниям, могут обратиться за возмещением 50% стоимости полиса ОСАГО. Компенсация предоставляется автоматически. Ранее URA.RU писало, что в начале года в Курганской области выросла базовая ставка для регистрации полиса ОСАГО для автомобилей. По данным страховщиков, если раньше минимум оплаты за страховку для водителей составлял около 6 000 рублей, то сейчас им приходится платить 7 500 рублей.