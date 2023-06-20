Тюменцы не смогут купить алкоголь в День молодежи

Спиртное в Тюмени нельзя будет купить 24 июня
Тюменская администрация запретила продажу алкоголя в городе на День молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«24 июня 2023 года на территории города Тюмени установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Этот день является днем проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи», — сообщает администрация города.
Там напомнили, что запрет установлен на все дни, когда проводятся массовые мероприятия. При этом правило не распространяется на реализацию напитков в заведениях общепита.
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