Тюменцы не смогут купить алкоголь в День молодежи

21 июня 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Спиртное в Тюмени нельзя будет купить 24 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская администрация запретила продажу алкоголя в городе на День молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «24 июня 2023 года на территории города Тюмени установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Этот день является днем проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи», — сообщает администрация города. Там напомнили, что запрет установлен на все дни, когда проводятся массовые мероприятия. При этом правило не распространяется на реализацию напитков в заведениях общепита.

Тюменская администрация запретила продажу алкоголя в городе на День молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «24 июня 2023 года на территории города Тюмени установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Этот день является днем проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи», — сообщает администрация города. Там напомнили, что запрет установлен на все дни, когда проводятся массовые мероприятия. При этом правило не распространяется на реализацию напитков в заведениях общепита.