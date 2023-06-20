20 июня 2023

Тюменцы не смогут купить алкоголь в День молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, жестяные банки, пиво, алкоголь, пивные банки, спиртное
Спиртное в Тюмени нельзя будет купить 24 июня Фото:

Тюменская администрация запретила продажу алкоголя в городе на День молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«24 июня 2023 года на территории города Тюмени установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Этот день является днем проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи», — сообщает администрация города.

Там напомнили, что запрет установлен на все дни, когда проводятся массовые мероприятия. При этом правило не распространяется на реализацию напитков в заведениях общепита.

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Тюменская администрация запретила продажу алкоголя в городе на День молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «24 июня 2023 года на территории города Тюмени установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Этот день является днем проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи», — сообщает администрация города. Там напомнили, что запрет установлен на все дни, когда проводятся массовые мероприятия. При этом правило не распространяется на реализацию напитков в заведениях общепита.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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