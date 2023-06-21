21 июня 2023
20 июня 2023

В ЯНАО ликвидируют свалку отходов после публикации URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, свалка, бочки с маслом
В Коротчаево емкости с отходами уберут до 31 августа Фото:

В Новом Уренгое до конца лета ликвидируют 23 контейнера с опасными отходами, обнаруженными в тундре за Коротчаево. Прокуратура обратила внимание на свалку после публикации в средствах массовой информации, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Природоохранная прокуратура ЯНАО провела проверку по публикации в СМИ о несанкционированном размещении отходов производства и потребления на землях лесного фонда (емкости в количестве 23 штук вблизи микрорайона Коротчаево). Департаментом [природных ресурсов и экологии округа]заключен государственный контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов в срок до 31 августа», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Ранее URA.RU рассказало, что местные жители в социальных сетях сообщили о подозрительных емкостях в тундре. Агентство обратилось за комментарием в прокуратуру, после чего была организована проверка.

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В Новом Уренгое до конца лета ликвидируют 23 контейнера с опасными отходами, обнаруженными в тундре за Коротчаево. Прокуратура обратила внимание на свалку после публикации в средствах массовой информации, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Природоохранная прокуратура ЯНАО провела проверку по публикации в СМИ о несанкционированном размещении отходов производства и потребления на землях лесного фонда (емкости в количестве 23 штук вблизи микрорайона Коротчаево). Департаментом [природных ресурсов и экологии округа]заключен государственный контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов в срок до 31 августа», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Ранее URA.RU рассказало, что местные жители в социальных сетях сообщили о подозрительных емкостях в тундре. Агентство обратилось за комментарием в прокуратуру, после чего была организована проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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