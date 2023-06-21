В ЯНАО ликвидируют свалку отходов после публикации URA.RU

22 июня 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

В Коротчаево емкости с отходами уберут до 31 августа Фото: Илья Московец © URA.RU В Новом Уренгое до конца лета ликвидируют 23 контейнера с опасными отходами, обнаруженными в тундре за Коротчаево. Прокуратура обратила внимание на свалку после публикации в средствах массовой информации, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Природоохранная прокуратура ЯНАО провела проверку по публикации в СМИ о несанкционированном размещении отходов производства и потребления на землях лесного фонда (емкости в количестве 23 штук вблизи микрорайона Коротчаево). Департаментом [природных ресурсов и экологии округа]заключен государственный контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов в срок до 31 августа», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Ранее URA.RU рассказало, что местные жители в социальных сетях сообщили о подозрительных емкостях в тундре. Агентство обратилось за комментарием в прокуратуру, после чего была организована проверка.

В Новом Уренгое до конца лета ликвидируют 23 контейнера с опасными отходами, обнаруженными в тундре за Коротчаево. Прокуратура обратила внимание на свалку после публикации в средствах массовой информации, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Природоохранная прокуратура ЯНАО провела проверку по публикации в СМИ о несанкционированном размещении отходов производства и потребления на землях лесного фонда (емкости в количестве 23 штук вблизи микрорайона Коротчаево). Департаментом [природных ресурсов и экологии округа]заключен государственный контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов в срок до 31 августа», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Ранее URA.RU рассказало, что местные жители в социальных сетях сообщили о подозрительных емкостях в тундре. Агентство обратилось за комментарием в прокуратуру, после чего была организована проверка.