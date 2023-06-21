Жители села в ЯНАО пожаловались на мэрию в СКР

22 июня 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Жители Аксарки пожаловались на администрацию в СУ СКР по ЯНАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Активисты ямалького села Аксарка пожаловались на аварийное состояние домов, в которых они проживают, в окружное следственное управление СК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «На прием обратилась инициативная группа, представляющая интересы жителей двух многоквартирных домов села Аксарки Приуральского района. Граждане заявили о ненадлежащем состоянии их жилых домов, требующих ремонта», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Жалоба была подана в ходе личного приема исполняющего обязанности начальника управления Александра Щетинина. На основании обращения будет проведена проверка действий управляющей компании и администрации села, по окончании которой последует правовая оценка. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию сельского поселения Аксарка с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Активисты ямалького села Аксарка пожаловались на аварийное состояние домов, в которых они проживают, в окружное следственное управление СК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «На прием обратилась инициативная группа, представляющая интересы жителей двух многоквартирных домов села Аксарки Приуральского района. Граждане заявили о ненадлежащем состоянии их жилых домов, требующих ремонта», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Жалоба была подана в ходе личного приема исполняющего обязанности начальника управления Александра Щетинина. На основании обращения будет проведена проверка действий управляющей компании и администрации села, по окончании которой последует правовая оценка. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию сельского поселения Аксарка с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.