21 июня 2023

Жители села в ЯНАО пожаловались на мэрию в СКР

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Пельвож, отдаленный район Салехарда. ЯНАО, деревянный дом, барак
Жители Аксарки пожаловались на администрацию в СУ СКР по ЯНАО Фото:

Активисты ямалького села Аксарка пожаловались на аварийное состояние домов, в которых они проживают, в окружное следственное управление СК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На прием обратилась инициативная группа, представляющая интересы жителей двух многоквартирных домов села Аксарки Приуральского района. Граждане заявили о ненадлежащем состоянии их жилых домов, требующих ремонта», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Жалоба была подана в ходе личного приема исполняющего обязанности начальника управления Александра Щетинина. На основании обращения будет проведена проверка действий управляющей компании и администрации села, по окончании которой последует правовая оценка.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию сельского поселения Аксарка с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

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Активисты ямалького села Аксарка пожаловались на аварийное состояние домов, в которых они проживают, в окружное следственное управление СК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «На прием обратилась инициативная группа, представляющая интересы жителей двух многоквартирных домов села Аксарки Приуральского района. Граждане заявили о ненадлежащем состоянии их жилых домов, требующих ремонта», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Жалоба была подана в ходе личного приема исполняющего обязанности начальника управления Александра Щетинина. На основании обращения будет проведена проверка действий управляющей компании и администрации села, по окончании которой последует правовая оценка. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию сельского поселения Аксарка с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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