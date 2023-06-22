22 июня 2023

Пользователи Twitter назвали отчаянием слова Зеленского о подготовке провокаций на ЗАЭС

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
В Twitter высмеяли слова Зеленского о якобы готовящейся провокации РФ на ЗАЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о «подготовке» Москвы провокации на Запорожской АЭС. Ранее он заявил, что Россия якобы готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

«Вот как выглядит отчаяние. Сделай нам всем одолжение и подпиши мирный план», — посоветовал Зеленскому один из комментаторов его поста в Twitter. «Зеленский шантажирует весь остальной мир», — написал другой. «Зеленский делает то, что у него получается лучше всего — играет. Жаль, что он выбрал роль марионетки», — поддержал третий. «Отчаянный шаг после провала контрнаступления», — отметил еще один пользователь соцсети.

Также пользователь по имени Кристофер написал, что все происходящее на Украине — это давно спланированная «операция по отмыванию денег» с участием множества западных стран, в ходе которой деньги налогоплательщиков «перекачиваются» чиновникам. «Правда восторжествует», — заключил комментатор.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил о том, что заявления Зеленского о том, что Россия якобы готовит подрыв Запорожской АЭС, являются абсолютной ложью. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов согласился с ним. Он также отметил, что киевские власти угрожают сотрудникам Запорожской АЭС (ЗАЭС) с целью парализовать ее работу.

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Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о «подготовке» Москвы провокации на Запорожской АЭС. Ранее он заявил, что Россия якобы готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. «Вот как выглядит отчаяние. Сделай нам всем одолжение и подпиши мирный план», — посоветовал Зеленскому один из комментаторов его поста в Twitter. «Зеленский шантажирует весь остальной мир», — написал другой. «Зеленский делает то, что у него получается лучше всего — играет. Жаль, что он выбрал роль марионетки», — поддержал третий. «Отчаянный шаг после провала контрнаступления», — отметил еще один пользователь соцсети. Также пользователь по имени Кристофер написал, что все происходящее на Украине — это давно спланированная «операция по отмыванию денег» с участием множества западных стран, в ходе которой деньги налогоплательщиков «перекачиваются» чиновникам. «Правда восторжествует», — заключил комментатор. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил о том, что заявления Зеленского о том, что Россия якобы готовит подрыв Запорожской АЭС, являются абсолютной ложью. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов согласился с ним. Он также отметил, что киевские власти угрожают сотрудникам Запорожской АЭС (ЗАЭС) с целью парализовать ее работу.
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