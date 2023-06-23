В ЯНАО снизились цены на овощи

В ЯНАО снизились цены на помидоры и огурцы

24 июня 2023 в 05:55 Размер текста - 17 +

За месяц помидоры подешевел почти на 70 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе за месяц уменьшились цены на некоторые овощи. Всех больше снизилась цена на помидоры. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Средняя стоимость килограмма помидоров в регионе составила 206,89 рублей под конец июня. Такое же количество помидоров в конце мая можно было купить за 276,80 рубля. Килограмм огурцов был 209,45 рублей, а сейчас 184,80 рубля», — следует из данных статистики. Также за ближайший месяц уменьшились цены на лук, картофель и свеклу. Стоимость репчатого лука за килограмм была 83,90 рубля, а теперь 72,78 рубля. Картофель был 54,78, а начал стоять 47,42 рубля. Свекла — 60,48 рублей, а сейчас 58,62 рублей. Ранее URA.RU писало, что жители Ноябрьска заметили резкое подорожание репчатого лука. Лук 30 апреля был 65 рублей за килограмм, а уже 1 мая стал стоять 100 рублей. И это за прошлогодний урожай.

В Ямало-Ненецком автономном округе за месяц уменьшились цены на некоторые овощи. Всех больше снизилась цена на помидоры. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Средняя стоимость килограмма помидоров в регионе составила 206,89 рублей под конец июня. Такое же количество помидоров в конце мая можно было купить за 276,80 рубля. Килограмм огурцов был 209,45 рублей, а сейчас 184,80 рубля», — следует из данных статистики. Также за ближайший месяц уменьшились цены на лук, картофель и свеклу. Стоимость репчатого лука за килограмм была 83,90 рубля, а теперь 72,78 рубля. Картофель был 54,78, а начал стоять 47,42 рубля. Свекла — 60,48 рублей, а сейчас 58,62 рублей. Ранее URA.RU писало, что жители Ноябрьска заметили резкое подорожание репчатого лука. Лук 30 апреля был 65 рублей за килограмм, а уже 1 мая стал стоять 100 рублей. И это за прошлогодний урожай.