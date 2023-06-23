23 июня 2023
22 июня 2023

В ЯНАО снизились цены на овощи

В ЯНАО снизились цены на помидоры и огурцы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , овощи, помидоры, урожай, огурцы, еда, продовольственная безопасность, агро2022
За месяц помидоры подешевел почти на 70 рублей Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе за месяц уменьшились цены на некоторые овощи. Всех больше снизилась цена на помидоры. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.

«Средняя стоимость килограмма помидоров в регионе составила 206,89 рублей под конец июня. Такое же количество помидоров в конце мая можно было купить за 276,80 рубля. Килограмм огурцов был 209,45 рублей, а сейчас 184,80 рубля», — следует из данных статистики.

Также за ближайший месяц уменьшились цены на лук, картофель и свеклу. Стоимость репчатого лука за килограмм была 83,90 рубля, а теперь 72,78 рубля. Картофель был 54,78, а начал стоять 47,42 рубля. Свекла — 60,48 рублей, а сейчас 58,62 рублей.

Ранее URA.RU писало, что жители Ноябрьска заметили резкое подорожание репчатого лука. Лук 30 апреля был 65 рублей за килограмм, а уже 1 мая стал стоять 100 рублей. И это за прошлогодний урожай.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ямало-Ненецком автономном округе за месяц уменьшились цены на некоторые овощи. Всех больше снизилась цена на помидоры. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Средняя стоимость килограмма помидоров в регионе составила 206,89 рублей под конец июня. Такое же количество помидоров в конце мая можно было купить за 276,80 рубля. Килограмм огурцов был 209,45 рублей, а сейчас 184,80 рубля», — следует из данных статистики. Также за ближайший месяц уменьшились цены на лук, картофель и свеклу. Стоимость репчатого лука за килограмм была 83,90 рубля, а теперь 72,78 рубля. Картофель был 54,78, а начал стоять 47,42 рубля. Свекла — 60,48 рублей, а сейчас 58,62 рублей. Ранее URA.RU писало, что жители Ноябрьска заметили резкое подорожание репчатого лука. Лук 30 апреля был 65 рублей за килограмм, а уже 1 мая стал стоять 100 рублей. И это за прошлогодний урожай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...