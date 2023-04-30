30 апреля 2023
29 апреля 2023
28 апреля 2023

В ЯНАО резко подорожал лук. Фото

Жители Ноябрьска сообщили о подорожании лука на 30 процентов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены в магазине Магнит. Челябинск, лук репчатый
В ноябрьске репчатый лук подорожал на 30 проценов Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) заметили резкое подорожание репчатого лука. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«Вчера лук был 65 рублей за килограмм, а сегодня 100 рублей, и это за прошлогодний урожай. Кто контролирует цены в городе?» — написал анонимный пользователь в telegram-канале «NSK».

«Вчера был по желтому ценнику», — предположил Василий. «В Москве по 75 рублей и это дорого для России», — поделился пользователь под ником Zah. «Дороговат, но в неделю не больше килограмма уходит», — пишет пользовательница под ником Agena.

По данным Тюменьстата на 24 апреля килограмм лука в Ноябрьске можно было приобрести по средней цене в 68 рублей. Дороже всего лук обходился жителям Надыма, где стоимость килограмма превысила 81 рубль.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО резко выросли цены на фрукты и овощи. В конце февраля в Новом Уренгое килограмм лука стоил около 93 рублей.

Цена за килограмм лука в Ноябрьске на 30 апреля
Цена за килограмм лука в Ноябрьске на 30 апреля
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Ноябрьска (ЯНАО) заметили резкое подорожание репчатого лука. Об этом они сообщили в социальных сетях. «Вчера лук был 65 рублей за килограмм, а сегодня 100 рублей, и это за прошлогодний урожай. Кто контролирует цены в городе?» — написал анонимный пользователь в telegram-канале «NSK». «Вчера был по желтому ценнику», — предположил Василий. «В Москве по 75 рублей и это дорого для России», — поделился пользователь под ником Zah. «Дороговат, но в неделю не больше килограмма уходит», — пишет пользовательница под ником Agena. По данным Тюменьстата на 24 апреля килограмм лука в Ноябрьске можно было приобрести по средней цене в 68 рублей. Дороже всего лук обходился жителям Надыма, где стоимость килограмма превысила 81 рубль. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО резко выросли цены на фрукты и овощи. В конце февраля в Новом Уренгое килограмм лука стоил около 93 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...