Жители Ноябрьска (ЯНАО) заметили резкое подорожание репчатого лука. Об этом они сообщили в социальных сетях.
«Вчера лук был 65 рублей за килограмм, а сегодня 100 рублей, и это за прошлогодний урожай. Кто контролирует цены в городе?» — написал анонимный пользователь в telegram-канале «NSK».
«Вчера был по желтому ценнику», — предположил Василий. «В Москве по 75 рублей и это дорого для России», — поделился пользователь под ником Zah. «Дороговат, но в неделю не больше килограмма уходит», — пишет пользовательница под ником Agena.
По данным Тюменьстата на 24 апреля килограмм лука в Ноябрьске можно было приобрести по средней цене в 68 рублей. Дороже всего лук обходился жителям Надыма, где стоимость килограмма превысила 81 рубль.
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО резко выросли цены на фрукты и овощи. В конце февраля в Новом Уренгое килограмм лука стоил около 93 рублей.
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