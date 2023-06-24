24 июня 2023
23 июня 2023

В Тюменском районе на пожаре погиб человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецтренировка по ликвидации последствий ДТП. Магнитогорск, мчс, пожарные в каске, ликвидация дтп, скорая помошь
Пожар начался в двухэтажном жилом доме Фото:

В поселке Богандинский (Тюменский район Тюменской области) на улице Толстого во время пожара погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

«В 13:13 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в поселке Богандинский. Когда прибыло первое подразделения пожарной охраны было видно горение дома по всей площади. Один человек погиб», — сообщили в telegram-канале ведомства.

По словам пресс-службы, площадь пожара составила 30 квадратных метров. На тушение были привлечены 17 человек и шесть единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Богандинский (Тюменский район Тюменской области) на улице Толстого во время пожара погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области. «В 13:13 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в поселке Богандинский. Когда прибыло первое подразделения пожарной охраны было видно горение дома по всей площади. Один человек погиб», — сообщили в telegram-канале ведомства. По словам пресс-службы, площадь пожара составила 30 квадратных метров. На тушение были привлечены 17 человек и шесть единиц техники. Причина пожара устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...