Пожар начался в двухэтажном жилом доме
В поселке Богандинский (Тюменский район Тюменской области) на улице Толстого во время пожара погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.
«В 13:13 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в поселке Богандинский. Когда прибыло первое подразделения пожарной охраны было видно горение дома по всей площади. Один человек погиб», — сообщили в telegram-канале ведомства.
По словам пресс-службы, площадь пожара составила 30 квадратных метров. На тушение были привлечены 17 человек и шесть единиц техники. Причина пожара устанавливается.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.