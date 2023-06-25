25 июня 2023

В Тюмени продолжают набирать добровольцев в ряды армии Пригожина

СМИ: в Тюмени вновь начал работу пункт набора вагнеровцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Евгений Пригожин продолжает принимать тюменцев в ряды солдат своей частной армии Фото:

В Тюмени продолжают набирать желающих для вступления в ряды армии Евгения Пригожина. Об этом местный рекрутер сообщила журналистам. Ранее сообщалось, что пункт набора съехал из занимаемого им помещения.

«Компания работает в штатном режиме. Место пребывания то же (фитнес-клуб „5 элемент“). Работаем по предварительной записи, подстраиваемся под добровольцев», — рассказала изданию 72.ru рекрутер «Вагнера» в Тюмени.

URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Конкорд», ответ ожидается. Как ранее писало агентство, тюменский штаб частной армии предпринимателя Евгения Пригожина, базирующийся в фитнес-клубе, закрылся 23 июня, накануне мятежа.

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В Тюмени продолжают набирать желающих для вступления в ряды армии Евгения Пригожина. Об этом местный рекрутер сообщила журналистам. Ранее сообщалось, что пункт набора съехал из занимаемого им помещения. «Компания работает в штатном режиме. Место пребывания то же (фитнес-клуб „5 элемент“). Работаем по предварительной записи, подстраиваемся под добровольцев», — рассказала изданию 72.ru рекрутер «Вагнера» в Тюмени. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Конкорд», ответ ожидается. Как ранее писало агентство, тюменский штаб частной армии предпринимателя Евгения Пригожина, базирующийся в фитнес-клубе, закрылся 23 июня, накануне мятежа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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