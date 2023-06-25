В Тюмени продолжают набирать добровольцев в ряды армии Пригожина

СМИ: в Тюмени вновь начал работу пункт набора вагнеровцев

26 июня 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин продолжает принимать тюменцев в ряды солдат своей частной армии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени продолжают набирать желающих для вступления в ряды армии Евгения Пригожина. Об этом местный рекрутер сообщила журналистам. Ранее сообщалось, что пункт набора съехал из занимаемого им помещения. «Компания работает в штатном режиме. Место пребывания то же (фитнес-клуб „5 элемент“). Работаем по предварительной записи, подстраиваемся под добровольцев», — рассказала изданию 72.ru рекрутер «Вагнера» в Тюмени. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Конкорд», ответ ожидается. Как ранее писало агентство, тюменский штаб частной армии предпринимателя Евгения Пригожина, базирующийся в фитнес-клубе, закрылся 23 июня, накануне мятежа.

В Тюмени продолжают набирать желающих для вступления в ряды армии Евгения Пригожина. Об этом местный рекрутер сообщила журналистам. Ранее сообщалось, что пункт набора съехал из занимаемого им помещения. «Компания работает в штатном режиме. Место пребывания то же (фитнес-клуб „5 элемент“). Работаем по предварительной записи, подстраиваемся под добровольцев», — рассказала изданию 72.ru рекрутер «Вагнера» в Тюмени. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Конкорд», ответ ожидается. Как ранее писало агентство, тюменский штаб частной армии предпринимателя Евгения Пригожина, базирующийся в фитнес-клубе, закрылся 23 июня, накануне мятежа.