В Тюмени резко выросло число заражений смертельной болезнью

В Тюменской области за неделю на 88% выросло число зараженных клещевым энцефалитом

26 июня 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

17 жителей области заразились клещевым энцефалитом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За неделю в Тюменской области число случаев заражения клещевым энцефалитом выросло на 88% — с девяти до 17 человек. Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. «О ситуации по инфекциям, передающимся клещами. По состоянию на 26 июня зарегистрировано 17 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 31 случай заболевания клещевым боррелиозом», — говорится в информации от управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Неделю назад в ведомстве отчитывались о девяти жителях региона, у которых обнаружили клещевой энцефалит. Таким образом, за семь дней число зараженных выросло на 88%. Ранее в сезоне 2023 года такого стремительного роста не наблюдалось, максимальное увеличение составляло по три заболевших за аналогичный период. Как писало URA.RU, в случае укуса клещом тюменцы должны незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Что делать с напавшим на вас насекомым, стоит ли извлекать его самостоятельно, и какие признаки покажут, что заражение все же произошло, агентство рассказывало в этом материале.

За неделю в Тюменской области число случаев заражения клещевым энцефалитом выросло на 88% — с девяти до 17 человек. Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. «О ситуации по инфекциям, передающимся клещами. По состоянию на 26 июня зарегистрировано 17 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 31 случай заболевания клещевым боррелиозом», — говорится в информации от управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Неделю назад в ведомстве отчитывались о девяти жителях региона, у которых обнаружили клещевой энцефалит. Таким образом, за семь дней число зараженных выросло на 88%. Ранее в сезоне 2023 года такого стремительного роста не наблюдалось, максимальное увеличение составляло по три заболевших за аналогичный период. Как писало URA.RU, в случае укуса клещом тюменцы должны незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Что делать с напавшим на вас насекомым, стоит ли извлекать его самостоятельно, и какие признаки покажут, что заражение все же произошло, агентство рассказывало в этом материале.