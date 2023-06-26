В Тюмени резко выросло число заражений смертельной болезнью

В Тюменской области за неделю на 88% выросло число зараженных клещевым энцефалитом
© Служба новостей «URA.RU»
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Северное кладбище и могила Александра Хабарова. Екатеринбург, осторожно клещи, табличка
17 жителей области заразились клещевым энцефалитом Фото:

За неделю в Тюменской области число случаев заражения клещевым энцефалитом выросло на 88% — с девяти до 17 человек. Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

«О ситуации по инфекциям, передающимся клещами. По состоянию на 26 июня зарегистрировано 17 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 31 случай заболевания клещевым боррелиозом», — говорится в информации от управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Неделю назад в ведомстве отчитывались о девяти жителях региона, у которых обнаружили клещевой энцефалит. Таким образом, за семь дней число зараженных выросло на 88%. Ранее в сезоне 2023 года такого стремительного роста не наблюдалось, максимальное увеличение составляло по три заболевших за аналогичный период.

Как писало URA.RU, в случае укуса клещом тюменцы должны незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Что делать с напавшим на вас насекомым, стоит ли извлекать его самостоятельно, и какие признаки покажут, что заражение все же произошло, агентство рассказывало в этом материале.

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За неделю в Тюменской области число случаев заражения клещевым энцефалитом выросло на 88% — с девяти до 17 человек. Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. «О ситуации по инфекциям, передающимся клещами. По состоянию на 26 июня зарегистрировано 17 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 31 случай заболевания клещевым боррелиозом», — говорится в информации от управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Неделю назад в ведомстве отчитывались о девяти жителях региона, у которых обнаружили клещевой энцефалит. Таким образом, за семь дней число зараженных выросло на 88%. Ранее в сезоне 2023 года такого стремительного роста не наблюдалось, максимальное увеличение составляло по три заболевших за аналогичный период. Как писало URA.RU, в случае укуса клещом тюменцы должны незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Что делать с напавшим на вас насекомым, стоит ли извлекать его самостоятельно, и какие признаки покажут, что заражение все же произошло, агентство рассказывало в этом материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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