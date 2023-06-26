Тюменскую область накроет штормовой ветер

В Тюменской области 27 июня будет наблюдаться ветер с порывами до 17 метров в секунду

26 июня 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

Тюменцев предупредили о потенциально опасной погоде Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Тюменской области 27 июня будет наблюдаться штормовой ветер, скорость его порывов будет достигать 17 метров в секунду. Такой прогноз дает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: 27 июня до 20:00 местами порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в прогнозе синоптиков. Подобная сила ветра по международной шкале Бофорта оценивается в семь баллов из 12 и маркируется как «Крепкий ветер». Порывы такой силы способны раскачивать стволы деревьев. Для граждан опасность состоит в том, что ветер может срывать плохо закрепленные конструкции. К примеру, баннеры. От них тюменцам советуют держаться подальше. Синоптики прогнозируют, что 27 июня в Тюменской области продолжатся грозы. Непосредственно в Тюмени днем ожидается до 20 градусов выше нуля, однако ощущаться они будут на пять градусов ниже.

В Тюменской области 27 июня будет наблюдаться штормовой ветер, скорость его порывов будет достигать 17 метров в секунду. Такой прогноз дает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: 27 июня до 20:00 местами порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в прогнозе синоптиков. Подобная сила ветра по международной шкале Бофорта оценивается в семь баллов из 12 и маркируется как «Крепкий ветер». Порывы такой силы способны раскачивать стволы деревьев. Для граждан опасность состоит в том, что ветер может срывать плохо закрепленные конструкции. К примеру, баннеры. От них тюменцам советуют держаться подальше. Синоптики прогнозируют, что 27 июня в Тюменской области продолжатся грозы. Непосредственно в Тюмени днем ожидается до 20 градусов выше нуля, однако ощущаться они будут на пять градусов ниже.