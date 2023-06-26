Тюменскую область накроет штормовой ветер

В Тюменской области 27 июня будет наблюдаться ветер с порывами до 17 метров в секунду
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Клипарт. Греция. Крит, девушка, ветер, темные очки
Тюменцев предупредили о потенциально опасной погоде Фото:

В Тюменской области 27 июня будет наблюдаться штормовой ветер, скорость его порывов будет достигать 17 метров в секунду. Такой прогноз дает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: 27 июня до 20:00 местами порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в прогнозе синоптиков.

Подобная сила ветра по международной шкале Бофорта оценивается в семь баллов из 12 и маркируется как «Крепкий ветер». Порывы такой силы способны раскачивать стволы деревьев.

Для граждан опасность состоит в том, что ветер может срывать плохо закрепленные конструкции. К примеру, баннеры. От них тюменцам советуют держаться подальше.

Синоптики прогнозируют, что 27 июня в Тюменской области продолжатся грозы. Непосредственно в Тюмени днем ожидается до 20 градусов выше нуля, однако ощущаться они будут на пять градусов ниже.

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В Тюменской области 27 июня будет наблюдаться штормовой ветер, скорость его порывов будет достигать 17 метров в секунду. Такой прогноз дает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: 27 июня до 20:00 местами порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в прогнозе синоптиков. Подобная сила ветра по международной шкале Бофорта оценивается в семь баллов из 12 и маркируется как «Крепкий ветер». Порывы такой силы способны раскачивать стволы деревьев. Для граждан опасность состоит в том, что ветер может срывать плохо закрепленные конструкции. К примеру, баннеры. От них тюменцам советуют держаться подальше. Синоптики прогнозируют, что 27 июня в Тюменской области продолжатся грозы. Непосредственно в Тюмени днем ожидается до 20 градусов выше нуля, однако ощущаться они будут на пять градусов ниже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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