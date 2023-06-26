Армия Украины потеряла 15 тысяч человек при попытках провести наступление на оборонительные позиции России. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Знаю, что президент России Владимир Путин говорил, что украинская армия потеряла 13 тысяч человек. Мои источники сообщают о 15 тысячах погибших бойцов и о раненных в таком же количестве», — заявил Макгрегор на своем YouTube-канале.
По словам полковника, армии Украины придет конец во время завершающей фазы специальной военной операции. После отражения ударов Военных сил Украины и освобождения Артемовска силы России перейдут в большое контрнаступление.
Ранее журналист The Times Миша Гленни заявил, что Запад нервничает, потому что Украина не показывает успехов в своем контрнаступлении. Международные сторонники Киева ждут доказательств того, что военные могут превратить поддержку от НАТО в выгоду.
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