27 июня 2023

Умерла медсестра, проработавшая более 40 лет в курганской больнице. Фото

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, гвоздики, возлоение цветов, день памяти, цветы
В Курганской области умерла медсестра, отдавшая более 40 лет медицине Фото:

В Курганской области умерла медсестра Мария Куликова, которая полжизни проработала в Далматовской больнице. Ей было 92 года. Об этом сообщается в соцсетях.

«С прискорбием сообщаем, что 26.06.2023 г. ушла из жизни Куликова Мария Григорьевна, более 40 лет отдавшая служению медицине Далматовского района. Память о ней навсегда останется в наших сердцах. Дочь, внуки, правнуки», — написано в группе «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на 53-м году жизни умер директор коррекционной школы-интерната Андрей Иванов. Об этом сообщал департамент образования и науки Курганской области.

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В Курганской области умерла медсестра Мария Куликова, которая полжизни проработала в Далматовской больнице. Ей было 92 года. Об этом сообщается в соцсетях. «С прискорбием сообщаем, что 26.06.2023 г. ушла из жизни Куликова Мария Григорьевна, более 40 лет отдавшая служению медицине Далматовского района. Память о ней навсегда останется в наших сердцах. Дочь, внуки, правнуки», — написано в группе «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Кургане на 53-м году жизни умер директор коррекционной школы-интерната Андрей Иванов. Об этом сообщал департамент образования и науки Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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