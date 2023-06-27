Умерла медсестра, проработавшая более 40 лет в курганской больнице. Фото

28 июня 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

В Курганской области умерла медсестра, отдавшая более 40 лет медицине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области умерла медсестра Мария Куликова, которая полжизни проработала в Далматовской больнице. Ей было 92 года. Об этом сообщается в соцсетях. «С прискорбием сообщаем, что 26.06.2023 г. ушла из жизни Куликова Мария Григорьевна, более 40 лет отдавшая служению медицине Далматовского района. Память о ней навсегда останется в наших сердцах. Дочь, внуки, правнуки», — написано в группе «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Кургане на 53-м году жизни умер директор коррекционной школы-интерната Андрей Иванов. Об этом сообщал департамент образования и науки Курганской области.

В Курганской области умерла медсестра Мария Куликова, которая полжизни проработала в Далматовской больнице. Ей было 92 года. Об этом сообщается в соцсетях. «С прискорбием сообщаем, что 26.06.2023 г. ушла из жизни Куликова Мария Григорьевна, более 40 лет отдавшая служению медицине Далматовского района. Память о ней навсегда останется в наших сердцах. Дочь, внуки, правнуки», — написано в группе «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Кургане на 53-м году жизни умер директор коррекционной школы-интерната Андрей Иванов. Об этом сообщал департамент образования и науки Курганской области.