25 июня 2023

В Кургане умер директор коррекционной школы-интерната. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Андрею Иванову было 52 года Фото:

В Кургане умер директор Пионерской специальной школы-интерната Андрей Иванов. Он ушел на 53-м году жизни. Об этом сообщается в официальной группе департамента образования и науки Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

«На 53-м году жизни скоропостижно ушел из жизни Андрей Алексеевич Иванов, который на протяжении многих лет являлся руководителем Пионерской специальной (коррекционной) школы-интерната. В 1994 году он был принят в Пионерскую школу-интернат рабочим котельной. Уже через год он стал заместителем директора по административно-хозяйственной части», — указано в посте курганского департамента.

С 2013 года Иванов начал руководить учебным учреждением для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. За время руководства Иванова в школе-интернате построили новый спальный корпус, а также провели ремонт помещений детского лагеря «Космос». «В последнее время Андрей Алексеевич руководил пионерской школой-интернатом как структурным подразделением Лебяжьевской специальной школы-интерната после объединения учреждений», — сообщают представители департамента образования.

Умер директор курганской школы-интерната Андрей Иванов
Умер директор курганской школы-интерната Андрей Иванов
Фото:

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В Кургане умер директор Пионерской специальной школы-интерната Андрей Иванов. Он ушел на 53-м году жизни. Об этом сообщается в официальной группе департамента образования и науки Курганской области в социальной сети «ВКонтакте». «На 53-м году жизни скоропостижно ушел из жизни Андрей Алексеевич Иванов, который на протяжении многих лет являлся руководителем Пионерской специальной (коррекционной) школы-интерната. В 1994 году он был принят в Пионерскую школу-интернат рабочим котельной. Уже через год он стал заместителем директора по административно-хозяйственной части», — указано в посте курганского департамента. С 2013 года Иванов начал руководить учебным учреждением для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. За время руководства Иванова в школе-интернате построили новый спальный корпус, а также провели ремонт помещений детского лагеря «Космос». «В последнее время Андрей Алексеевич руководил пионерской школой-интернатом как структурным подразделением Лебяжьевской специальной школы-интерната после объединения учреждений», — сообщают представители департамента образования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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