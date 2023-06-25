Андрею Иванову было 52 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане умер директор Пионерской специальной школы-интерната Андрей Иванов. Он ушел на 53-м году жизни. Об этом сообщается в официальной группе департамента образования и науки Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

«На 53-м году жизни скоропостижно ушел из жизни Андрей Алексеевич Иванов, который на протяжении многих лет являлся руководителем Пионерской специальной (коррекционной) школы-интерната. В 1994 году он был принят в Пионерскую школу-интернат рабочим котельной. Уже через год он стал заместителем директора по административно-хозяйственной части», — указано в посте курганского департамента.

С 2013 года Иванов начал руководить учебным учреждением для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. За время руководства Иванова в школе-интернате построили новый спальный корпус, а также провели ремонт помещений детского лагеря «Космос». «В последнее время Андрей Алексеевич руководил пионерской школой-интернатом как структурным подразделением Лебяжьевской специальной школы-интерната после объединения учреждений», — сообщают представители департамента образования.