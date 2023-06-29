Тюменцам продают китайский чай, опасный для жизни

Употребление китайского чая с «природными» психостимуляторами может привести к обострению заболеваний нервной системы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что тюменцам предлагают купить китайский чай с «природными» психостимуляторами, который «гарантированно» вызывает опьянение.
«Любые психостимуляторы, в том числе, природные, могут быть опасны для сердечно-сосудистой системы. Также их употребление может спровоцировать обострение соматических заболеваний и заболеваний нервной системы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного депздрава.
Там добавили, что подобные напитки категорически запрещено употреблять детям и подросткам. Помимо прочего, это может привести к обострению соматических и психических заболеваний.
Ранее агентство писало о том, что жителям Тюмени предлагают приобрести китайский чай, в котором содержатся « психостимуляторы, вызывающие эффект опьянения. Соответствующие объявления были размещены на онлайн-площадке Авито.природные»
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