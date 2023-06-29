29 июня 2023

Тюменцам продают китайский чай, опасный для жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Колесников. Курган , чай, чайник
Китайский чай с «природными» психостимуляторами может вызвать проблемы с нервной системой Фото:

Употребление китайского чая с «природными» психостимуляторами может привести к обострению заболеваний нервной системы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что тюменцам предлагают купить китайский чай с «природными» психостимуляторами, который «гарантированно» вызывает опьянение.

«Любые психостимуляторы, в том числе, природные, могут быть опасны для сердечно-сосудистой системы. Также их употребление может спровоцировать обострение соматических заболеваний и заболеваний нервной системы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного депздрава.

Там добавили, что подобные напитки категорически запрещено употреблять детям и подросткам. Помимо прочего, это может привести к обострению соматических и психических заболеваний.

Ранее агентство писало о том, что жителям Тюмени предлагают приобрести китайский чай, в котором содержатся « природные» психостимуляторы, вызывающие эффект опьянения. Соответствующие объявления были размещены на онлайн-площадке Авито.

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Употребление китайского чая с «природными» психостимуляторами может привести к обострению заболеваний нервной системы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что тюменцам предлагают купить китайский чай с «природными» психостимуляторами, который «гарантированно» вызывает опьянение. «Любые психостимуляторы, в том числе, природные, могут быть опасны для сердечно-сосудистой системы. Также их употребление может спровоцировать обострение соматических заболеваний и заболеваний нервной системы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного депздрава. Там добавили, что подобные напитки категорически запрещено употреблять детям и подросткам. Помимо прочего, это может привести к обострению соматических и психических заболеваний. Ранее агентство писало о том, что жителям Тюмени предлагают приобрести китайский чай, в котором содержатся « природные» психостимуляторы, вызывающие эффект опьянения. Соответствующие объявления были размещены на онлайн-площадке Авито.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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