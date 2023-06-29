Тюменцам продают китайский чай, опасный для жизни

30 июня 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Китайский чай с «природными» психостимуляторами может вызвать проблемы с нервной системой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Употребление китайского чая с «природными» психостимуляторами может привести к обострению заболеваний нервной системы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что тюменцам предлагают купить китайский чай с «природными» психостимуляторами, который «гарантированно» вызывает опьянение. «Любые психостимуляторы, в том числе, природные, могут быть опасны для сердечно-сосудистой системы. Также их употребление может спровоцировать обострение соматических заболеваний и заболеваний нервной системы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного депздрава. Там добавили, что подобные напитки категорически запрещено употреблять детям и подросткам. Помимо прочего, это может привести к обострению соматических и психических заболеваний. Ранее агентство писало о том, что жителям Тюмени предлагают приобрести китайский чай, в котором содержатся « природные» психостимуляторы, вызывающие эффект опьянения. Соответствующие объявления были размещены на онлайн-площадке Авито.

Употребление китайского чая с «природными» психостимуляторами может привести к обострению заболеваний нервной системы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что тюменцам предлагают купить китайский чай с «природными» психостимуляторами, который «гарантированно» вызывает опьянение. «Любые психостимуляторы, в том числе, природные, могут быть опасны для сердечно-сосудистой системы. Также их употребление может спровоцировать обострение соматических заболеваний и заболеваний нервной системы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного депздрава. Там добавили, что подобные напитки категорически запрещено употреблять детям и подросткам. Помимо прочего, это может привести к обострению соматических и психических заболеваний. Ранее агентство писало о том, что жителям Тюмени предлагают приобрести китайский чай, в котором содержатся « природные» психостимуляторы, вызывающие эффект опьянения. Соответствующие объявления были размещены на онлайн-площадке Авито.