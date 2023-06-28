В Перми свою работу реже всего любят продавцы и операторы call-центров

29 июня 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Только 24% продавцов в Перми довольны своей работой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Среди опрошенных пермяков чаще всего говорили, что не любят свою работу операторы call-центров, продавцы и кладовщики. Среди этих профессий наименьший процент удовлетворенных своей занятостью в Перми. Таким исследованием с URA.RU поделились в компании Superjob. «Реже всего о любви к своей работе говорят продавцы (24%), операторы call-центра (29%) и кладовщики (31%)», — рассказали в компании. Также о приязни к своей работе редко говорили курьеры (40%) и охранники (42%). Пермяков, которые любят свою работу, оказалось много среди учителей, главных бухгалтеров и врачей. О хорошем отношении к своему делу говорили 80% педагогов, 79% бухгалтеров и 70% врачей. Также любят свою работу многие экономисты (69%), дизайнеры и программисты (по 67%). Ранее среди пермяков проводился опрос о готовности сменить профессию. Более половины пермяков заявили, что хотят это сделать в текущем году.

Среди опрошенных пермяков чаще всего говорили, что не любят свою работу операторы call-центров, продавцы и кладовщики. Среди этих профессий наименьший процент удовлетворенных своей занятостью в Перми. Таким исследованием с URA.RU поделились в компании Superjob. «Реже всего о любви к своей работе говорят продавцы (24%), операторы call-центра (29%) и кладовщики (31%)», — рассказали в компании. Также о приязни к своей работе редко говорили курьеры (40%) и охранники (42%). Пермяков, которые любят свою работу, оказалось много среди учителей, главных бухгалтеров и врачей. О хорошем отношении к своему делу говорили 80% педагогов, 79% бухгалтеров и 70% врачей. Также любят свою работу многие экономисты (69%), дизайнеры и программисты (по 67%). Ранее среди пермяков проводился опрос о готовности сменить профессию. Более половины пермяков заявили, что хотят это сделать в текущем году.