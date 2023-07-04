Тюменка ушла в лес и не вернулась Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени объявлены поиски 42-летней Олеси Щитининой: женщина ушла в лес и пропала. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Пропала Щитинина Олеся Якубовна, 42 года. 4 июля 2023 года ушла в лес и не вернулась», — сообщается в ориентировке поисковиков.

Женщина ушла в лесополосу в районе СНТ «Горошинка» (Червишевский тракт, село Червишево). Она была одета в светло-коричневую ветровку, голубую футболку, синие джинсы и белые кроссовки. С собой у нее было прозрачное ведерко.

Любую информацию о тюменке можно сообщить по телефонам 89220059559, 89222669874, 89829091500. Также сведения примут на горячей линии 112.