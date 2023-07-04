Жительница Тюменской области ушла в лес и пропала. Фото

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Лес. Тюмень, лес, лесная дорога, лето, березы, природа, березовая роща
Тюменка ушла в лес и не вернулась Фото:

В Тюмени объявлены поиски 42-летней Олеси Щитининой: женщина ушла в лес и пропала. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Пропала Щитинина Олеся Якубовна, 42 года. 4 июля 2023 года ушла в лес и не вернулась», — сообщается в ориентировке поисковиков.

Женщина ушла в лесополосу в районе СНТ «Горошинка» (Червишевский тракт, село Червишево). Она была одета в светло-коричневую ветровку, голубую футболку, синие джинсы и белые кроссовки. С собой у нее было прозрачное ведерко.

Любую информацию о тюменке можно сообщить по телефонам 89220059559, 89222669874, 89829091500. Также сведения примут на горячей линии 112.

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В Тюмени объявлены поиски 42-летней Олеси Щитининой: женщина ушла в лес и пропала. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Пропала Щитинина Олеся Якубовна, 42 года. 4 июля 2023 года ушла в лес и не вернулась», — сообщается в ориентировке поисковиков. Женщина ушла в лесополосу в районе СНТ «Горошинка» (Червишевский тракт, село Червишево). Она была одета в светло-коричневую ветровку, голубую футболку, синие джинсы и белые кроссовки. С собой у нее было прозрачное ведерко. Любую информацию о тюменке можно сообщить по телефонам 89220059559, 89222669874, 89829091500. Также сведения примут на горячей линии 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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