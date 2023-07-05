05 июля 2023
04 июля 2023

В Крыму осудят жителя ЯНАО за изнасилование и воровство

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина проник в дом и угрожал жительницам Ялты ножом Фото:

В Крыму будут судить уроженца ЯНАО, который незаконно проник в жилище двух девушек, изнасиловал и обокрал их. Об этом сообщили журналисты.

«Этой весной мужчина залез в дом двух знакомых жительниц Ялты 1983 и 1998 годов рождения. Обвиняемый стал угрожать им ножом, а затем совершил против девушек половое преступление. Позже выкрал их вещи, в том числе банковскую карту», — об этом рассказали журналисты «МК-Ямал».

По их словам, материальный ущерб составил 50 тысяч рублей. На данный момент мужчина находится под стражей. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске хотели осудить мужчину, обвиняемому в изнасиловании, произошедшем в 2002 году. Мужчина хотел избежать наказание, поэтому некоторое время проживал за границей РФ, а после изменил фамилию.

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В Крыму будут судить уроженца ЯНАО, который незаконно проник в жилище двух девушек, изнасиловал и обокрал их. Об этом сообщили журналисты. «Этой весной мужчина залез в дом двух знакомых жительниц Ялты 1983 и 1998 годов рождения. Обвиняемый стал угрожать им ножом, а затем совершил против девушек половое преступление. Позже выкрал их вещи, в том числе банковскую карту», — об этом рассказали журналисты «МК-Ямал». По их словам, материальный ущерб составил 50 тысяч рублей. На данный момент мужчина находится под стражей. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в суд для рассмотрения. Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске хотели осудить мужчину, обвиняемому в изнасиловании, произошедшем в 2002 году. Мужчина хотел избежать наказание, поэтому некоторое время проживал за границей РФ, а после изменил фамилию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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