The Telegraph: США не дали Уоллесу возглавить НАТО из-за F-16

06 июля 2023 в 04:43 Размер текста - 17 +

Истребители F-16 лишили возможности главы Минобороны Великобритании стать генсеком НАТО Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес потерял возможность стать генеральным секретарем НАТО, так как Лондон заявил об обучении украинских пилотов полетам на истребителях F-16 без одобрения Вашингтона. Такое решение принял президент США Джо Байден. «В Вашингтоне встревожились, когда Великобритания объявила о планах по обучению украинских пилотов и формированию международных усилий по передаче Киеву американских истребителей F-16 без поддержки США. Источник издания в Североатлантическом альянсе сказал, что этот шаг „положил конец всем надеждам“ министра возглавить блок», — пишет газета Telegraph. По данным издания, Уоллес в вопросе военной помощи Украине «часто заходил дальше США». Ранее Столтенберг на «Саммите демократии» в Копенгагене подтвердил, что планирует покинуть пост осенью 2023 года после истечения полномочий, пишет МК . После этого в США заявили, что хотят еще на год продлить его полномочия.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес потерял возможность стать генеральным секретарем НАТО, так как Лондон заявил об обучении украинских пилотов полетам на истребителях F-16 без одобрения Вашингтона. Такое решение принял президент США Джо Байден. «В Вашингтоне встревожились, когда Великобритания объявила о планах по обучению украинских пилотов и формированию международных усилий по передаче Киеву американских истребителей F-16 без поддержки США. Источник издания в Североатлантическом альянсе сказал, что этот шаг „положил конец всем надеждам“ министра возглавить блок», — пишет газета Telegraph. По данным издания, Уоллес в вопросе военной помощи Украине «часто заходил дальше США». Ранее Столтенберг на «Саммите демократии» в Копенгагене подтвердил, что планирует покинуть пост осенью 2023 года после истечения полномочий, пишет МК. После этого в США заявили, что хотят еще на год продлить его полномочия.