05 июля 2023

The Telegraph: США не дали Уоллесу возглавить НАТО из-за F-16

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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, stock, ф-16
Истребители F-16 лишили возможности главы Минобороны Великобритании стать генсеком НАТО Фото:
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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес потерял возможность стать генеральным секретарем НАТО, так как Лондон заявил об обучении украинских пилотов полетам на истребителях F-16 без одобрения Вашингтона. Такое решение принял президент США Джо Байден.

«В Вашингтоне встревожились, когда Великобритания объявила о планах по обучению украинских пилотов и формированию международных усилий по передаче Киеву американских истребителей F-16 без поддержки США. Источник издания в Североатлантическом альянсе сказал, что этот шаг „положил конец всем надеждам“ министра возглавить блок», — пишет газета Telegraph. По данным издания, Уоллес в вопросе военной помощи Украине «часто заходил дальше США».

Ранее Столтенберг на «Саммите демократии» в Копенгагене подтвердил, что планирует покинуть пост осенью 2023 года после истечения полномочий, пишет МК. После этого в США заявили, что хотят еще на год продлить его полномочия.

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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес потерял возможность стать генеральным секретарем НАТО, так как Лондон заявил об обучении украинских пилотов полетам на истребителях F-16 без одобрения Вашингтона. Такое решение принял президент США Джо Байден. «В Вашингтоне встревожились, когда Великобритания объявила о планах по обучению украинских пилотов и формированию международных усилий по передаче Киеву американских истребителей F-16 без поддержки США. Источник издания в Североатлантическом альянсе сказал, что этот шаг „положил конец всем надеждам“ министра возглавить блок», — пишет газета Telegraph. По данным издания, Уоллес в вопросе военной помощи Украине «часто заходил дальше США». Ранее Столтенберг на «Саммите демократии» в Копенгагене подтвердил, что планирует покинуть пост осенью 2023 года после истечения полномочий, пишет МК. После этого в США заявили, что хотят еще на год продлить его полномочия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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