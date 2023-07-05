Украинские паблики запустили слухи о бегстве российских чиновников из Запорожской области

Украинские telegram-каналы начали распространять информацию о том, что российские чиновники якобы эвакуируются из Энергодара и Мелитополя. Однако представленные в доказательство фотографии оказались фейковыми. Об этом узнало URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
На днях в сети начали распространяться сообщения, что руководители администраций городов Запорожской области якобы спешно покидают населенные пункты региона. В доказательство авторы фейков опубликовали фотографии, которые, как выяснило URA.RU, не являются достоверными и ранее использовались в других новостях. Так, в сообщении про Мелитополь приведен снимок, который киевские пропагандисты уже распространяли в 2022 году.
Однако в настоящее время в Энергодаре действительно проходит эвакуация местных жителей. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий у себя в telegram-канале. За последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. «В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области», — написал губернатор.
Возможно, украинские пропагандисты вбросили информацию о бегстве чиновников в рамках подготовки провокации на Запорожской АЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 5 июля, отвечая на вопрос URA.RU, заявил о вероятности угрозы диверсии со стороны Киева.
Так выглядит фейк про эвакуацию российских чиновников из Мелитополя
Скрин telegram-канала КЛИРИК
Украинские пропагандисты использовали данный снимок в прошлом году
Украинские telegram-каналы начали распространять информацию о том, что российские чиновники якобы эвакуируются из Энергодара и Мелитополя. Однако представленные в доказательство фотографии оказались фейковыми. Об этом узнало URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации. На днях в сети начали распространяться сообщения, что руководители администраций городов Запорожской области якобы спешно покидают населенные пункты региона. В доказательство авторы фейков опубликовали фотографии, которые, как выяснило URA.RU, не являются достоверными и ранее использовались в других новостях. Так, в сообщении про Мелитополь приведен снимок, который киевские пропагандисты уже распространяли в 2022 году. Однако в настоящее время в Энергодаре действительно проходит эвакуация местных жителей. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий у себя в telegram-канале. За последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. «В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области», — написал губернатор. Возможно, украинские пропагандисты вбросили информацию о бегстве чиновников в рамках подготовки провокации на Запорожской АЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 5 июля, отвечая на вопрос URA.RU, заявил о вероятности угрозы диверсии со стороны Киева.