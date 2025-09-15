Появилось видео из освобожденного ВС РФ Запорожского села

Появилось видео освобождения села Ольговское в Запорожской области. В боевых действиях участвовали подразделения группировки войск Восток. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В освобождении населенного пункта Ольговское активное участие принимали военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии группировки войск „Восток“», — заявило ведомство в telegram-канале. Отмечается, что российские войска зачистили населенный пункт от солдат ВСУ.
На видео, которое предоставило ведомство, продемонстрированы действия ВС РФ. На кадрах показаны нанесенные атаки по позициям ВСУ, а также развернутый российский флаг.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.