Автоэксперт предупредил о подорожании запчастей для машин на 10%

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Ян Хайцеэр заявил, что с начала июля цены на детали для машин увеличились на 3% Фото:

Автомобильные запчасти станут дороже на 10% из-за ослабления рубля. Об этом сообщил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. По его словам, снижение цен на запчасти маловероятно при укреплении курса рубля.

«Из-за недавнего укрепления доллара и евро к рублю, поставщикам приходится корректировать ценники в большую сторону. В ближайшие один-два месяца можно ожидать подорожание автозапчастей на 5-10 процентов», — заявил Хайцеэр в беседе с «Газетой.ru». Он отметил, что в России 90% автомобильных запчастей являются импортными и зависят от курса валют.

По его словам, быстрее всего повысят цены маленькие фирмы из-за отсутствия финансовой прочности. «Если же курс рубля укрепится, то цены могут и упасть, но такое маловероятно», — заявил Хайцеэр.

Он отметил, что в начале июля уже были повышены цены на 2-3% из-за ослабления рубля. По его мнению, быстрее всего цены растут на расходные детали для техобслуживания и различные технические жидкости.

Ранее стало известно, что в России дефицит деталей для китайских автомобилей. Однако автомобильный эксперт Вячеслав Субботин сообщил, что машины и запчасти из Китая никогда не отличались высоким качеством, часто заказчикам приходили не те детали и быстро ломались. По его словам, это нормальная ситуация для китайских машин, передает телеканал 360.

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Автомобильные запчасти станут дороже на 10% из-за ослабления рубля. Об этом сообщил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. По его словам, снижение цен на запчасти маловероятно при укреплении курса рубля. «Из-за недавнего укрепления доллара и евро к рублю, поставщикам приходится корректировать ценники в большую сторону. В ближайшие один-два месяца можно ожидать подорожание автозапчастей на 5-10 процентов», — заявил Хайцеэр в беседе с «Газетой.ru». Он отметил, что в России 90% автомобильных запчастей являются импортными и зависят от курса валют. По его словам, быстрее всего повысят цены маленькие фирмы из-за отсутствия финансовой прочности. «Если же курс рубля укрепится, то цены могут и упасть, но такое маловероятно», — заявил Хайцеэр. Он отметил, что в начале июля уже были повышены цены на 2-3% из-за ослабления рубля. По его мнению, быстрее всего цены растут на расходные детали для техобслуживания и различные технические жидкости. Ранее стало известно, что в России дефицит деталей для китайских автомобилей. Однако автомобильный эксперт Вячеслав Субботин сообщил, что машины и запчасти из Китая никогда не отличались высоким качеством, часто заказчикам приходили не те детали и быстро ломались. По его словам, это нормальная ситуация для китайских машин, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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