Предполагаемыми победителями от «Новых людей» на выборах в Тюменскую гордуму названы Осатюк и Манукян

Осатюк и Манукян могут победить на выборах в гордуму Тюмени Фото: Анна Майорова © URA.RU

Названы имена потенциальных обладателей мандатов в гордуме Тюмени от партии «Новые люди». Это секретарь реготделения Владислав Осатюк и руководитель строительной фирмы Рудик Манукян. Об этом сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте.

«Тюменский лидер партии Осатюк возглавил предвыборный список кандидатов, а Манукян официально выдвинулся по 16-му избирательному округу, на котором уже ведется его предвыборная кампания», — рассказал инсайдер. Он добавил, что основная интрига заключается в том, победит ли предприниматель нынешнего депутата от ЛДПР Чиркова, который также намерен избираться по 16-му округу.

Ранее сообщалось, что депутат от ЛДПР Алексей Чирков может не получить мандат в Тюменской городской думе. Причиной является масштабная предвыборная кампании его конкурента от «Новых людей» — руководителя строительной фирмы Рудика Манукяна.