07 июля 2023

В гордуме Тюмени появятся «Новые люди». Инсайд

Предполагаемыми победителями от «Новых людей» на выборах в Тюменскую гордуму названы Осатюк и Манукян
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Объявление победителей конкурса «Марафон идей». Екатеринбург, партия новые люди
Осатюк и Манукян могут победить на выборах в гордуму Тюмени Фото:

Названы имена потенциальных обладателей мандатов в гордуме Тюмени от партии «Новые люди». Это секретарь реготделения Владислав Осатюк и руководитель строительной фирмы Рудик Манукян. Об этом сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте.

«Тюменский лидер партии Осатюк возглавил предвыборный список кандидатов, а Манукян официально выдвинулся по 16-му избирательному округу, на котором уже ведется его предвыборная кампания», — рассказал инсайдер. Он добавил, что основная интрига заключается в том, победит ли предприниматель нынешнего депутата от ЛДПР Чиркова, который также намерен избираться по 16-му округу.

Ранее сообщалось, что депутат от ЛДПР Алексей Чирков может не получить мандат в Тюменской городской думе. Причиной является масштабная предвыборная кампании его конкурента от «Новых людей» — руководителя строительной фирмы Рудика Манукяна.

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Названы имена потенциальных обладателей мандатов в гордуме Тюмени от партии «Новые люди». Это секретарь реготделения Владислав Осатюк и руководитель строительной фирмы Рудик Манукян. Об этом сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте. «Тюменский лидер партии Осатюк возглавил предвыборный список кандидатов, а Манукян официально выдвинулся по 16-му избирательному округу, на котором уже ведется его предвыборная кампания», — рассказал инсайдер. Он добавил, что основная интрига заключается в том, победит ли предприниматель нынешнего депутата от ЛДПР Чиркова, который также намерен избираться по 16-му округу. Ранее сообщалось, что депутат от ЛДПР Алексей Чирков может не получить мандат в Тюменской городской думе. Причиной является масштабная предвыборная кампании его конкурента от «Новых людей» — руководителя строительной фирмы Рудика Манукяна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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