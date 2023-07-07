Названы имена потенциальных обладателей мандатов в гордуме Тюмени от партии «Новые люди». Это секретарь реготделения Владислав Осатюк и руководитель строительной фирмы Рудик Манукян. Об этом сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте.
«Тюменский лидер партии Осатюк возглавил предвыборный список кандидатов, а Манукян официально выдвинулся по 16-му избирательному округу, на котором уже ведется его предвыборная кампания», — рассказал инсайдер. Он добавил, что основная интрига заключается в том, победит ли предприниматель нынешнего депутата от ЛДПР Чиркова, который также намерен избираться по 16-му округу.
Ранее сообщалось, что депутат от ЛДПР Алексей Чирков может не получить мандат в Тюменской городской думе. Причиной является масштабная предвыборная кампании его конкурента от «Новых людей» — руководителя строительной фирмы Рудика Манукяна.
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