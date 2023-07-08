Бойцы из ЯНАО направили землякам видеообращение в День семьи, любви и верности. Видео

09 июля 2023 в 02:57 Размер текста - 17 +

Бойцы поблагодарили за оказанную жителями района помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Воины-приуральцы из села Катравожа (ЯНАО) отправили землякам видео в День семьи, любви и верности. В нем они благодарили односельчан за оказанную им поддержку. Видеообращение опубликовала у себя на странице глава села Ирина Колистратова. «В День семьи, любви и верности лучшим подарком для всех считаю видеообращение от наших ребят — односельчан, которые с честью и достоинством выполняют свой воинский долг в зоне СВО. Ребята передали пламенный привет землякам, они также поблагодарили за оказанную жителями района помощь. Наши защитники, поздравляю с праздником вас и ваши семьи. Вас очень ждут дома, возвращайтесь!» — пишет глава села на своей странице в «ВКонтакте».

Воины-приуральцы из села Катравожа (ЯНАО) отправили землякам видео в День семьи, любви и верности. В нем они благодарили односельчан за оказанную им поддержку. Видеообращение опубликовала у себя на странице глава села Ирина Колистратова. «В День семьи, любви и верности лучшим подарком для всех считаю видеообращение от наших ребят — односельчан, которые с честью и достоинством выполняют свой воинский долг в зоне СВО. Ребята передали пламенный привет землякам, они также поблагодарили за оказанную жителями района помощь. Наши защитники, поздравляю с праздником вас и ваши семьи. Вас очень ждут дома, возвращайтесь!» — пишет глава села на своей странице в «ВКонтакте».