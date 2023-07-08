08 июля 2023
07 июля 2023
06 июля 2023

Бойцы из ЯНАО направили землякам видеообращение в День семьи, любви и верности. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцы поблагодарили за оказанную жителями района помощь Фото:

Воины-приуральцы из села Катравожа (ЯНАО) отправили землякам видео в День семьи, любви и верности. В нем они благодарили односельчан за оказанную им поддержку. Видеообращение опубликовала у себя на странице глава села Ирина Колистратова.

«В День семьи, любви и верности лучшим подарком для всех считаю видеообращение от наших ребят — односельчан, которые с честью и достоинством выполняют свой воинский долг в зоне СВО. Ребята передали пламенный привет землякам, они также поблагодарили за оказанную жителями района помощь. Наши защитники, поздравляю с праздником вас и ваши семьи. Вас очень ждут дома, возвращайтесь!» — пишет глава села на своей странице в «ВКонтакте».

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Воины-приуральцы из села Катравожа (ЯНАО) отправили землякам видео в День семьи, любви и верности. В нем они благодарили односельчан за оказанную им поддержку. Видеообращение опубликовала у себя на странице глава села Ирина Колистратова. «В День семьи, любви и верности лучшим подарком для всех считаю видеообращение от наших ребят — односельчан, которые с честью и достоинством выполняют свой воинский долг в зоне СВО. Ребята передали пламенный привет землякам, они также поблагодарили за оказанную жителями района помощь. Наши защитники, поздравляю с праздником вас и ваши семьи. Вас очень ждут дома, возвращайтесь!» — пишет глава села на своей странице в «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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