Воины-приуральцы из села Катравожа (ЯНАО) отправили землякам видео в День семьи, любви и верности. В нем они благодарили односельчан за оказанную им поддержку. Видеообращение опубликовала у себя на странице глава села Ирина Колистратова.
«В День семьи, любви и верности лучшим подарком для всех считаю видеообращение от наших ребят — односельчан, которые с честью и достоинством выполняют свой воинский долг в зоне СВО. Ребята передали пламенный привет землякам, они также поблагодарили за оказанную жителями района помощь. Наши защитники, поздравляю с праздником вас и ваши семьи. Вас очень ждут дома, возвращайтесь!» — пишет глава села на своей странице в «ВКонтакте».
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