В Ноябрьске небо окрасилось цвета флага России

Фотографии уникального явления опубликованы в соцсетях Фото: Карина Ванеш © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) небо перед закатом окрасилось в цвета российского триколора. Фотографии уникального явления опубликованы в соцсетях.

«Флаг России», — подписал фотографию автор поста в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». За два часа запись набрала более 130 лайков.

Не все пользователи согласились с автором. Один из подписчиков написал в комментариях, что цвета неба на фото напоминают флаг Колумбии.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Ноябрьска (ЯНАО) запечатлели сближение Луны и Венеры. Фотографиями горожане поделились в социальных сетях.

Фото: паблик «Происшествия Ноябрьск», «ВКонтакте»