09 июля 2023
08 июля 2023
07 июля 2023

Над Ноябрьском в небе появился российский флаг. Фото

В Ноябрьске небо окрасилось цвета флага России
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг за мир в Донецке. Украина, сердце, мир, небо, триколор, флаг россии
Фотографии уникального явления опубликованы в соцсетях Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) небо перед закатом окрасилось в цвета российского триколора. Фотографии уникального явления опубликованы в соцсетях.

«Флаг России», — подписал фотографию автор поста в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». За два часа запись набрала более 130 лайков.

Не все пользователи согласились с автором. Один из подписчиков написал в комментариях, что цвета неба на фото напоминают флаг Колумбии.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Ноябрьска (ЯНАО) запечатлели сближение Луны и Венеры. Фотографиями горожане поделились в социальных сетях.

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В Ноябрьске (ЯНАО) небо перед закатом окрасилось в цвета российского триколора. Фотографии уникального явления опубликованы в соцсетях. «Флаг России», — подписал фотографию автор поста в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». За два часа запись набрала более 130 лайков. Не все пользователи согласились с автором. Один из подписчиков написал в комментариях, что цвета неба на фото напоминают флаг Колумбии. Ранее URA.RU рассказало, что жители Ноябрьска (ЯНАО) запечатлели сближение Луны и Венеры. Фотографиями горожане поделились в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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