Фотографии уникального явления опубликованы в соцсетях
В Ноябрьске (ЯНАО) небо перед закатом окрасилось в цвета российского триколора. Фотографии уникального явления опубликованы в соцсетях.
«Флаг России», — подписал фотографию автор поста в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». За два часа запись набрала более 130 лайков.
Не все пользователи согласились с автором. Один из подписчиков написал в комментариях, что цвета неба на фото напоминают флаг Колумбии.
Ранее URA.RU рассказало, что жители Ноябрьска (ЯНАО) запечатлели сближение Луны и Венеры. Фотографиями горожане поделились в социальных сетях.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.