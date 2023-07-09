Тюменец спас девушку, упавшую посреди улицы без сознания

Очевидец заметил девушку и дождался приезда медиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени спасли девушку, которая упала посреди улицы и не могла прийти в чувства. Проезжавший по частному сектору водитель заметил ее и остановился, чтобы оказать первую помощь. Также вызвать медиков. Как объяснили URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, девушка пострадала от палящего солнца и жары.

«9 июля в 13:12 очевидец проезжал на машине по частному сектору в Тюмени и заметил лежащую на земле девушку и остановился, чтобы помочь и вызвать бригаду скорой помощи», — рассказали в пресс-службе регионального депздрава. Через 12 минут медикам с помощью нашатырного спирта удалось привести пострадавшую в чувства.

Корреспонденту также уточнили, что все это время очевидец находился рядом и смог четко объяснить состояние девушки. «На обращение откликается мычанием, состояние затуманенное. Девушка прилично одета, рядом с ней сумочка стоит», — передали слова тюменца в департаменте.

В итоге девушку отвезли в областную клиническую больницу (ОКБ) №1. Там назвали предварительный диагноз — тепловой и солнечный удар.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени жара продержится до конца недели, и только в субботу температура начнет падать. Также агентство подготовило инфографику, которая поможет разобраться в том, как справиться с жаркой погодой.