09 июля 2023
08 июля 2023

Тюменец спас девушку, упавшую посреди улицы без сознания

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидец заметил девушку и дождался приезда медиков Фото:

В Тюмени спасли девушку, которая упала посреди улицы и не могла прийти в чувства. Проезжавший по частному сектору водитель заметил ее и остановился, чтобы оказать первую помощь. Также вызвать медиков. Как объяснили URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, девушка пострадала от палящего солнца и жары.

«9 июля в 13:12 очевидец проезжал на машине по частному сектору в Тюмени и заметил лежащую на земле девушку и остановился, чтобы помочь и вызвать бригаду скорой помощи», — рассказали в пресс-службе регионального депздрава. Через 12 минут медикам с помощью нашатырного спирта удалось привести пострадавшую в чувства.

Корреспонденту также уточнили, что все это время очевидец находился рядом и смог четко объяснить состояние девушки. «На обращение откликается мычанием, состояние затуманенное. Девушка прилично одета, рядом с ней сумочка стоит», — передали слова тюменца в департаменте.

В итоге девушку отвезли в областную клиническую больницу (ОКБ) №1. Там назвали предварительный диагноз — тепловой и солнечный удар.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени жара продержится до конца недели, и только в субботу температура начнет падать. Также агентство подготовило инфографику, которая поможет разобраться в том, как справиться с жаркой погодой.

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В Тюмени спасли девушку, которая упала посреди улицы и не могла прийти в чувства. Проезжавший по частному сектору водитель заметил ее и остановился, чтобы оказать первую помощь. Также вызвать медиков. Как объяснили URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, девушка пострадала от палящего солнца и жары. «9 июля в 13:12 очевидец проезжал на машине по частному сектору в Тюмени и заметил лежащую на земле девушку и остановился, чтобы помочь и вызвать бригаду скорой помощи», — рассказали в пресс-службе регионального депздрава. Через 12 минут медикам с помощью нашатырного спирта удалось привести пострадавшую в чувства. Корреспонденту также уточнили, что все это время очевидец находился рядом и смог четко объяснить состояние девушки. «На обращение откликается мычанием, состояние затуманенное. Девушка прилично одета, рядом с ней сумочка стоит», — передали слова тюменца в департаменте. В итоге девушку отвезли в областную клиническую больницу (ОКБ) №1. Там назвали предварительный диагноз — тепловой и солнечный удар. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени жара продержится до конца недели, и только в субботу температура начнет падать. Также агентство подготовило инфографику, которая поможет разобраться в том, как справиться с жаркой погодой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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