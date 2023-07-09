В аэропорту Салехарда почти на час задерживается прилет самолета из Сочи. Как пояснили URA.RU в справочной службе аэропорта, задержка связана с погодными условиями в городе вылета.
«Прибытие авиарейса из Сочи ожидается в 15 часов 10 минут местного времени. Самолет был задержан в аэропорту вылета из-за погодных условий. В связи с поздним прибытием воздушного судна борт отправится обратно так же с задержкой, предполагаемое время вылета — 15 часов 55 минут», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард.
Ранее URA.RU рассказало, что из-за погодных условий в Краснодарском крае жители Тюмени не могут вылететь на курорт несколько часов. Так же задерживаются и рейсы из Сочи.
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