09 июля 2023
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В Салехарде задерживается авиарейс из Сочи. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, посадка самолета, самолет
В Салехарде на час задерживается самолет из Сочи Фото:

В аэропорту Салехарда почти на час задерживается прилет самолета из Сочи. Как пояснили URA.RU в справочной службе аэропорта, задержка связана с погодными условиями в городе вылета.

«Прибытие авиарейса из Сочи ожидается в 15 часов 10 минут местного времени. Самолет был задержан в аэропорту вылета из-за погодных условий. В связи с поздним прибытием воздушного судна борт отправится обратно так же с задержкой, предполагаемое время вылета — 15 часов 55 минут», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за погодных условий в Краснодарском крае жители Тюмени не могут вылететь на курорт несколько часов. Так же задерживаются и рейсы из Сочи.

Прибытие самолета из Сочи ожидается
Прибытие самолета из Сочи ожидается
Фото:

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В аэропорту Салехарда почти на час задерживается прилет самолета из Сочи. Как пояснили URA.RU в справочной службе аэропорта, задержка связана с погодными условиями в городе вылета. «Прибытие авиарейса из Сочи ожидается в 15 часов 10 минут местного времени. Самолет был задержан в аэропорту вылета из-за погодных условий. В связи с поздним прибытием воздушного судна борт отправится обратно так же с задержкой, предполагаемое время вылета — 15 часов 55 минут», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард. Ранее URA.RU рассказало, что из-за погодных условий в Краснодарском крае жители Тюмени не могут вылететь на курорт несколько часов. Так же задерживаются и рейсы из Сочи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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