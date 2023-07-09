По заданию Моора тюменцам создали сервис, позволяющий экономить семейный бюджет

10 июля 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор разработал уникальный механизм поддержки для тюменцев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU По инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора для жителей региона создано приложение, в котором можно самостоятельно рассчитать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщили URA.RU разработчики, функционал доступен в приложении «Умный помощник ЖКХ». Также в нем можно направить обращение в управляющую организацию, получить актуальную информацию о своем доме, рейтинге управляющей компании и сроках проведения капитального ремонта. Qr-код для скачивания приложения: QR-код для скачивания приложения «Умный помощник ЖКХ» В России обязательства граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг частично берет на себя государство через механизм субсидий. Согласно статье 159 Жилищного кодекса РФ, субсидии предоставляются гражданам, чьи расходы на оплату услуг ЖКХ превышают предельно установленный порог по региону. В Тюменской области он составляет 20% от совокупного дохода семьи. Поручение Александра Моора связано с желанием губернатора проинформировать максимальное число тюменцев о возможной поддержке, поскольку в настоящий момент семьи с детьми часто даже не предполагают, что им может быть положена субсидия. А если и знают о такой возможности, то уверены в том, что полученные копейки не будут стоить потраченных усилий на оформление документов. «Губернатор поручил реформировать систему предоставления субсидий, сделав ее доступной и удобной для людей. Умный помощник ЖКХ призван качественно изменить ситуацию с осведомленностью населения о мерах поддержки от государства. Все, что нужно сделать, это заполнить необходимую информацию о доходах и количестве проживающих в семье, и приложение автоматически произведет расчет субсидии в соответствии с действующими нормами и правилами. Более того, с помощью приложения можно сразу перейти к подаче заявления на получение субсидии на портале услуг Тюменской области, сэкономив время и усилия», — сообщили агентству разработчики приложения. За месяц с момента запуска нового сервиса им уже воспользовались более 1 тысячи раз, при этом более чем в 50% случаев по результатам расчета пользователю сообщалось, что субсидия ему полагается и предоставлялась возможность сразу перейти к подаче заявления на ее получение. Не упускайте возможность сделать свою жизнь более комфортной и выгодной. Установите приложение «Умный помощник ЖКХ» на свое мобильное устройство и получите доступ к удобным и полезным функциям прямо сейчас. Всего несколько минут — и вы уже будете на пути к улучшению своего жилищного благосостояния. QR- код для скачивания приложения «Умный помощник ЖКХ» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора для жителей региона создано приложение, в котором можно самостоятельно рассчитать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщили URA.RU разработчики, функционал доступен в приложении «Умный помощник ЖКХ». Также в нем можно направить обращение в управляющую организацию, получить актуальную информацию о своем доме, рейтинге управляющей компании и сроках проведения капитального ремонта. Qr-код для скачивания приложения: В России обязательства граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг частично берет на себя государство через механизм субсидий. Согласно статье 159 Жилищного кодекса РФ, субсидии предоставляются гражданам, чьи расходы на оплату услуг ЖКХ превышают предельно установленный порог по региону. В Тюменской области он составляет 20% от совокупного дохода семьи. Поручение Александра Моора связано с желанием губернатора проинформировать максимальное число тюменцев о возможной поддержке, поскольку в настоящий момент семьи с детьми часто даже не предполагают, что им может быть положена субсидия. А если и знают о такой возможности, то уверены в том, что полученные копейки не будут стоить потраченных усилий на оформление документов. «Губернатор поручил реформировать систему предоставления субсидий, сделав ее доступной и удобной для людей. Умный помощник ЖКХ призван качественно изменить ситуацию с осведомленностью населения о мерах поддержки от государства. Все, что нужно сделать, это заполнить необходимую информацию о доходах и количестве проживающих в семье, и приложение автоматически произведет расчет субсидии в соответствии с действующими нормами и правилами. Более того, с помощью приложения можно сразу перейти к подаче заявления на получение субсидии на портале услуг Тюменской области, сэкономив время и усилия», — сообщили агентству разработчики приложения. За месяц с момента запуска нового сервиса им уже воспользовались более 1 тысячи раз, при этом более чем в 50% случаев по результатам расчета пользователю сообщалось, что субсидия ему полагается и предоставлялась возможность сразу перейти к подаче заявления на ее получение. Не упускайте возможность сделать свою жизнь более комфортной и выгодной. Установите приложение «Умный помощник ЖКХ» на свое мобильное устройство и получите доступ к удобным и полезным функциям прямо сейчас. Всего несколько минут — и вы уже будете на пути к улучшению своего жилищного благосостояния.