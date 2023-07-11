Посольство РФ: Лондон взял курс на милитаризацию Европы

12 июля 2023 в 03:11 Размер текста - 17 +

В Британии начали наращивать военное производство ради помощи Украины, сообщили в посольстве РФ в Лондоне Фото: Markus Rauchenberger / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания взяла курс на милитаризацию Европы, наращивая военное производства и отправляя помощь Вооруженным силам Украины. Об этом заявили в российском посольстве в Лондоне. «Британцы наставляют союзников исправно повышать оборонные расходы как минимум до 2% от ВВП, адаптировать военные планы и оргструктуру НАТО, наращивать возможности быстрого реагирования во всех операционных средах <…> Разумеется, этот список был бы неполным без пресловутого обязательства Лондона оказывать долгосрочное военное содействие киевскому режиму», — передает слова посольства РФ в Лондоне ТАСС. Там отмечают, что это свидетельствует о массовой милитаризации Великобритании и всей Европы. В диппредставительстве считают, что Лондон наращивает военное производство путем реорганизации военно-промышленного комплекса. Также в российском посольстве отмечают, что новый контракт о поставках ВСУ артиллерийских систем BAE Systems подтверждает милитаризацию Европы. Ранее URA.RU сообщало, что Украина планирует наращивать производство танков и бронетехники. Часть европейских компаний, в том числе BAE Systems, планировали рассмотреть дополнительное сотрудничество с Киевом.

Великобритания взяла курс на милитаризацию Европы, наращивая военное производства и отправляя помощь Вооруженным силам Украины. Об этом заявили в российском посольстве в Лондоне. «Британцы наставляют союзников исправно повышать оборонные расходы как минимум до 2% от ВВП, адаптировать военные планы и оргструктуру НАТО, наращивать возможности быстрого реагирования во всех операционных средах <…> Разумеется, этот список был бы неполным без пресловутого обязательства Лондона оказывать долгосрочное военное содействие киевскому режиму», — передает слова посольства РФ в Лондоне ТАСС. Там отмечают, что это свидетельствует о массовой милитаризации Великобритании и всей Европы. В диппредставительстве считают, что Лондон наращивает военное производство путем реорганизации военно-промышленного комплекса. Также в российском посольстве отмечают, что новый контракт о поставках ВСУ артиллерийских систем BAE Systems подтверждает милитаризацию Европы. Ранее URA.RU сообщало, что Украина планирует наращивать производство танков и бронетехники. Часть европейских компаний, в том числе BAE Systems, планировали рассмотреть дополнительное сотрудничество с Киевом.