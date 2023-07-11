11 июля 2023

Посольство РФ: Лондон взял курс на милитаризацию Европы

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В Британии начали наращивать военное производство ради помощи Украины, сообщили в посольстве РФ в Лондоне Фото:
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Великобритания взяла курс на милитаризацию Европы, наращивая военное производства и отправляя помощь Вооруженным силам Украины. Об этом заявили в российском посольстве в Лондоне.

«Британцы наставляют союзников исправно повышать оборонные расходы как минимум до 2% от ВВП, адаптировать военные планы и оргструктуру НАТО, наращивать возможности быстрого реагирования во всех операционных средах <…> Разумеется, этот список был бы неполным без пресловутого обязательства Лондона оказывать долгосрочное военное содействие киевскому режиму», — передает слова посольства РФ в Лондоне ТАСС. Там отмечают, что это свидетельствует о массовой милитаризации Великобритании и всей Европы.

В диппредставительстве считают, что Лондон наращивает военное производство путем реорганизации военно-промышленного комплекса. Также в российском посольстве отмечают, что новый контракт о поставках ВСУ артиллерийских систем BAE Systems подтверждает милитаризацию Европы.

Ранее URA.RU сообщало, что Украина планирует наращивать производство танков и бронетехники. Часть европейских компаний, в том числе BAE Systems, планировали рассмотреть дополнительное сотрудничество с Киевом.

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Великобритания взяла курс на милитаризацию Европы, наращивая военное производства и отправляя помощь Вооруженным силам Украины. Об этом заявили в российском посольстве в Лондоне. «Британцы наставляют союзников исправно повышать оборонные расходы как минимум до 2% от ВВП, адаптировать военные планы и оргструктуру НАТО, наращивать возможности быстрого реагирования во всех операционных средах <…> Разумеется, этот список был бы неполным без пресловутого обязательства Лондона оказывать долгосрочное военное содействие киевскому режиму», — передает слова посольства РФ в Лондоне ТАСС. Там отмечают, что это свидетельствует о массовой милитаризации Великобритании и всей Европы. В диппредставительстве считают, что Лондон наращивает военное производство путем реорганизации военно-промышленного комплекса. Также в российском посольстве отмечают, что новый контракт о поставках ВСУ артиллерийских систем BAE Systems подтверждает милитаризацию Европы. Ранее URA.RU сообщало, что Украина планирует наращивать производство танков и бронетехники. Часть европейских компаний, в том числе BAE Systems, планировали рассмотреть дополнительное сотрудничество с Киевом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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