В США развеяли мечту Украины о скором наращивании производства танков и бронетехники

Bloomberg: Украине понадобится полгода на наращивание производства танков
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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, ВСУ, stock
Киев планирует наращивать производство танков, отмечает Bloomberg Фото:
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Украина планирует наращивать производство танков и бронетехники, но на это может понадобиться полгода. Об этом заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

«Наращивание производства танков и бронированных машин — это следующий приоритет. <…> Но на получение результатов уйдет от трех до шести месяцев», — заявил Александр Камышин. Его слова приводят журналисты Bloomberg. Авторы материала, ссылаясь на слова украинского министра уточняют, что в 2021 году производство военной техники в стране было практически на нулевом уровне и только год спустя удалось произвести больше минометных и артиллерийских снарядов.

Европейские производители оружия также рассматривают возможность сотрудничества с Киевом. Соответствующие переговоры об открытии производства ведут немецкая компания Rheinmetall AG и британская BAE Systems Plc.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские солдаты уничтожили места производства украинских дронов. Далее сообщалось, что Украина выплатила западным подрядчикам за оружие более 800 миллионов долларов, но по итогу само вооружение оказалось ветхим и непригодным к бою. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что сколько бы оружия не посылал Запад, его всегда будет недостаточно. Страны Запада поставляют военную технику Украине с начала СВО, но РФ ее уничтожает.

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Украина планирует наращивать производство танков и бронетехники, но на это может понадобиться полгода. Об этом заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. «Наращивание производства танков и бронированных машин — это следующий приоритет. <…> Но на получение результатов уйдет от трех до шести месяцев», — заявил Александр Камышин. Его слова приводят журналисты Bloomberg. Авторы материала, ссылаясь на слова украинского министра уточняют, что в 2021 году производство военной техники в стране было практически на нулевом уровне и только год спустя удалось произвести больше минометных и артиллерийских снарядов. Европейские производители оружия также рассматривают возможность сотрудничества с Киевом. Соответствующие переговоры об открытии производства ведут немецкая компания Rheinmetall AG и британская BAE Systems Plc. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские солдаты уничтожили места производства украинских дронов. Далее сообщалось, что Украина выплатила западным подрядчикам за оружие более 800 миллионов долларов, но по итогу само вооружение оказалось ветхим и непригодным к бою. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что сколько бы оружия не посылал Запад, его всегда будет недостаточно. Страны Запада поставляют военную технику Украине с начала СВО, но РФ ее уничтожает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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