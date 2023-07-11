В ЯНАО рассказали об обстановке в лагерях на Черном море, где бушует стихия. Видео

Власти ЯНАО успокоили родителей, чьи дети отдыхают на Черном море

12 июля 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Дети из ЯНАО, отдыхающие в лагере на Черном море, находятся вне опасности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Дети из ЯНАО, отдыхающие в лагерях отдыха на черноморском побережье, где вторые сутки идут сильные дожди, находятся вне опасности. Об этом URA.RU сообщил спецпредставитель из ЯНАО в лагере «Эллада» Максим Матиенко. «Лагерь „Эллада“, где отдыхают дети из ЯНАО, находится на возвышенности. Потоки воды быстро выносятся за территорию лагеря, но дождь действительно идет вторые сутки», — сообщил Максим Матиенко корреспонденту агентства. По словам спецпредставителя, если дождь усилится, то детей от корпусов до здания столовой будут перевозить автобусы. В ближайшее время ямальские дети запишут сообщения, чтобы успокоить родителей. Ранее URA.RU рассказало, что в Краснодарском крае идут аномальные ливни. В некоторых районах введен режим чрезвычайной ситуации.

Дети из ЯНАО, отдыхающие в лагерях отдыха на черноморском побережье, где вторые сутки идут сильные дожди, находятся вне опасности. Об этом URA.RU сообщил спецпредставитель из ЯНАО в лагере «Эллада» Максим Матиенко. «Лагерь „Эллада“, где отдыхают дети из ЯНАО, находится на возвышенности. Потоки воды быстро выносятся за территорию лагеря, но дождь действительно идет вторые сутки», — сообщил Максим Матиенко корреспонденту агентства. По словам спецпредставителя, если дождь усилится, то детей от корпусов до здания столовой будут перевозить автобусы. В ближайшее время ямальские дети запишут сообщения, чтобы успокоить родителей. Ранее URA.RU рассказало, что в Краснодарском крае идут аномальные ливни. В некоторых районах введен режим чрезвычайной ситуации.