11 июля 2023

В ЯНАО рассказали об обстановке в лагерях на Черном море, где бушует стихия. Видео

Власти ЯНАО успокоили родителей, чьи дети отдыхают на Черном море
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, уличное кафе, плохая погода, цпкио, велосипед, ливень, дождь
Дети из ЯНАО, отдыхающие в лагере на Черном море, находятся вне опасности Фото:

Дети из ЯНАО, отдыхающие в лагерях отдыха на черноморском побережье, где вторые сутки идут сильные дожди, находятся вне опасности. Об этом URA.RU сообщил спецпредставитель из ЯНАО в лагере «Эллада» Максим Матиенко.

«Лагерь „Эллада“, где отдыхают дети из ЯНАО, находится на возвышенности. Потоки воды быстро выносятся за территорию лагеря, но дождь действительно идет вторые сутки», — сообщил Максим Матиенко корреспонденту агентства.

По словам спецпредставителя, если дождь усилится, то детей от корпусов до здания столовой будут перевозить автобусы. В ближайшее время ямальские дети запишут сообщения, чтобы успокоить родителей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Краснодарском крае идут аномальные ливни. В некоторых районах введен режим чрезвычайной ситуации.

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Дети из ЯНАО, отдыхающие в лагерях отдыха на черноморском побережье, где вторые сутки идут сильные дожди, находятся вне опасности. Об этом URA.RU сообщил спецпредставитель из ЯНАО в лагере «Эллада» Максим Матиенко. «Лагерь „Эллада“, где отдыхают дети из ЯНАО, находится на возвышенности. Потоки воды быстро выносятся за территорию лагеря, но дождь действительно идет вторые сутки», — сообщил Максим Матиенко корреспонденту агентства. По словам спецпредставителя, если дождь усилится, то детей от корпусов до здания столовой будут перевозить автобусы. В ближайшее время ямальские дети запишут сообщения, чтобы успокоить родителей. Ранее URA.RU рассказало, что в Краснодарском крае идут аномальные ливни. В некоторых районах введен режим чрезвычайной ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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