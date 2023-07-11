Дети из ЯНАО, отдыхающие в лагерях отдыха на черноморском побережье, где вторые сутки идут сильные дожди, находятся вне опасности. Об этом URA.RU сообщил спецпредставитель из ЯНАО в лагере «Эллада» Максим Матиенко.
«Лагерь „Эллада“, где отдыхают дети из ЯНАО, находится на возвышенности. Потоки воды быстро выносятся за территорию лагеря, но дождь действительно идет вторые сутки», — сообщил Максим Матиенко корреспонденту агентства.
По словам спецпредставителя, если дождь усилится, то детей от корпусов до здания столовой будут перевозить автобусы. В ближайшее время ямальские дети запишут сообщения, чтобы успокоить родителей.
Ранее URA.RU рассказало, что в Краснодарском крае идут аномальные ливни. В некоторых районах введен режим чрезвычайной ситуации.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.