Вице-премьер Чернышенко на встрече с Артюховым оценил туристический потенциал ЯНАО

Дмитрий Чернышенко оценил туристический потенциал Ямала Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время встречи с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым оценил туристический потенциал региона. Также стороны обсудили цифровизацию и развитие научного направления в округе, сообщает пресс-служба ямальского правительства.

«Дмитрий Артюхов рассказал вице-премьеру о комплексном развитии туризма на Ямале. Так, в 2022 году регион стал первым в стране, кто запустил стоповер-программу, предполагающую промежуточную остановку на сутки в Салехарде с бесплатным проживанием в одном из отелей города. Программа действует уже на 13 авианаправлениях в шести городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Горно-Алтайск, Тюмень», — уточнили представители власти.

Артюхов рассказал, что сейчас активно растет спрос на внутренний туризм. Его развитие является очень важным и выполняется по поручению президента Владимира Путина. Приехав на Ямал, можно посмотреть горы, арктическую природу, уникальную культура коренных народов Севера. В будущем посетить туристический кластер на Полярном Урале, на территории которого будут горнолыжные курорты, гостиницы и СПА.

Разговор зашел и за спортивные успехи. Так, с 2019 по 2022 годы в округе введено в эксплуатацию 42 спортивных объекта, до 2025 года возведут еще 44 объекта. Ямал показал хорошие результаты в вовлечении жителей в спортивную жизнь — доля тех, кто постоянно занимается спортом по итогам прошлого года составила 55, 2%, что выше среднероссийского значения.

Ранее сообщалось, что министр экономического развития России Максим Решетников заявил о туристическом потенциале Ямала. По его словам, в регионе есть все возможности для успешного развития внутреннего туризма.