В ЯНАО пенсионерка потеряла более трех миллионов в попытке заработать на бирже

Желая заработать на инвестициях, пенсионерка из Надыма отдала более трех миллионов мошенникам

Потерпевшая поняла, что ее обманули, когда сумма переводов уже превысила 3,17 миллиона рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) пенсионерка перевела более трех миллиона рублей на счета мошенников, которые пообещали ей высокие проценты от инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по округу.

«В дежурную часть надымской полиции обратилась 60-летняя гражданка, которая лишилась более трех миллионов рублей. Заинтересовавшись торговлей на бирже она заполнила заявку для регистрации на одном из сайтов в сети интернет», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

После регистрации женщине позвонил аферист, который представился руководителем группы по торгам и пообещал ей высокую прибыль в короткие сроки. Поддавшись на уловки, пенсионерка стала регулярно переводить деньги злоумышленникам.

Потерпевшая поняла, что ее обманули, когда сумма переводов уже превысила 3,17 миллиона рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО за неделю аферистам удалось выманить у жителей региона более 10 миллионов рублей. В период с 26 июня по 2 июля зарегистрировано 33 факта мошенничества.