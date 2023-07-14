14 июля 2023
13 июля 2023

В ЯНАО пенсионерка потеряла более трех миллионов в попытке заработать на бирже

Желая заработать на инвестициях, пенсионерка из Надыма отдала более трех миллионов мошенникам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Фондовый рынок. Пермь, облигация, фондовый рынок, акции, продажа акций, покупка ценных бумаг, ценные бумаги
Потерпевшая поняла, что ее обманули, когда сумма переводов уже превысила 3,17 миллиона рублей Фото:

В Надыме (ЯНАО) пенсионерка перевела более трех миллиона рублей на счета мошенников, которые пообещали ей высокие проценты от инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по округу.

«В дежурную часть надымской полиции обратилась 60-летняя гражданка, которая лишилась более трех миллионов рублей. Заинтересовавшись торговлей на бирже она заполнила заявку для регистрации на одном из сайтов в сети интернет», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

После регистрации женщине позвонил аферист, который представился руководителем группы по торгам и пообещал ей высокую прибыль в короткие сроки. Поддавшись на уловки, пенсионерка стала регулярно переводить деньги злоумышленникам.

Потерпевшая поняла, что ее обманули, когда сумма переводов уже превысила 3,17 миллиона рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО за неделю аферистам удалось выманить у жителей региона более 10 миллионов рублей. В период с 26 июня по 2 июля зарегистрировано 33 факта мошенничества.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Надыме (ЯНАО) пенсионерка перевела более трех миллиона рублей на счета мошенников, которые пообещали ей высокие проценты от инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по округу. «В дежурную часть надымской полиции обратилась 60-летняя гражданка, которая лишилась более трех миллионов рублей. Заинтересовавшись торговлей на бирже она заполнила заявку для регистрации на одном из сайтов в сети интернет», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. После регистрации женщине позвонил аферист, который представился руководителем группы по торгам и пообещал ей высокую прибыль в короткие сроки. Поддавшись на уловки, пенсионерка стала регулярно переводить деньги злоумышленникам. Потерпевшая поняла, что ее обманули, когда сумма переводов уже превысила 3,17 миллиона рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, проводится расследование. Ранее сообщалось, что в ЯНАО за неделю аферистам удалось выманить у жителей региона более 10 миллионов рублей. В период с 26 июня по 2 июля зарегистрировано 33 факта мошенничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...