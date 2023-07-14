14 июля 2023
13 июля 2023

Юная художница из Тюменской области подарила портрет Александру Моору. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Девочка рассказала, что рисовала портрет акварельными карандашами Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор получил в подарок от 13-летней художницы портрет. Школьница вручила свой подарок главе региона на Курултае казахов России, который сегодня празднуют в поселке Центральный Заводоуковского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Жительница Большого Сорокино нарисовала и подарила портрет Александру Моору. 13-летняя художница Азира Абдрахманова вручила главе региона свою картину на Курултае казахов России, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства Тюменской области.

Девочка рассказала, что рисовала портрет акварельными карандашами. На работу у нее ушло два дня. Губернатору очень понравился подарок, он сказал, что никому его не отдаст.

Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор получил в подарок от 13-летней художницы портрет. Школьница вручила свой подарок главе региона на Курултае казахов России, который сегодня празднуют в поселке Центральный Заводоуковского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. «Жительница Большого Сорокино нарисовала и подарила портрет Александру Моору. 13-летняя художница Азира Абдрахманова вручила главе региона свою картину на Курултае казахов России, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства Тюменской области. Девочка рассказала, что рисовала портрет акварельными карандашами. На работу у нее ушло два дня. Губернатору очень понравился подарок, он сказал, что никому его не отдаст.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...