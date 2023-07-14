Губернатор Тюменской области Александр Моор получил в подарок от 13-летней художницы портрет. Школьница вручила свой подарок главе региона на Курултае казахов России, который сегодня празднуют в поселке Центральный Заводоуковского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
«Жительница Большого Сорокино нарисовала и подарила портрет Александру Моору. 13-летняя художница Азира Абдрахманова вручила главе региона свою картину на Курултае казахов России, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства Тюменской области.
Девочка рассказала, что рисовала портрет акварельными карандашами. На работу у нее ушло два дня. Губернатору очень понравился подарок, он сказал, что никому его не отдаст.
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