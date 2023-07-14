Юная художница из Тюменской области подарила портрет Александру Моору. Фото

15 июля 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Девочка рассказала, что рисовала портрет акварельными карандашами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор получил в подарок от 13-летней художницы портрет. Школьница вручила свой подарок главе региона на Курултае казахов России, который сегодня празднуют в поселке Центральный Заводоуковского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. «Жительница Большого Сорокино нарисовала и подарила портрет Александру Моору. 13-летняя художница Азира Абдрахманова вручила главе региона свою картину на Курултае казахов России, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства Тюменской области. Девочка рассказала, что рисовала портрет акварельными карандашами. На работу у нее ушло два дня. Губернатору очень понравился подарок, он сказал, что никому его не отдаст. Фото: telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области», https://t.me/s/operativnyishtabtyumen

Губернатор Тюменской области Александр Моор получил в подарок от 13-летней художницы портрет. Школьница вручила свой подарок главе региона на Курултае казахов России, который сегодня празднуют в поселке Центральный Заводоуковского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. «Жительница Большого Сорокино нарисовала и подарила портрет Александру Моору. 13-летняя художница Азира Абдрахманова вручила главе региона свою картину на Курултае казахов России, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства Тюменской области. Девочка рассказала, что рисовала портрет акварельными карандашами. На работу у нее ушло два дня. Губернатору очень понравился подарок, он сказал, что никому его не отдаст.