В городе ЯНАО рассказали о планах по ремонту коммунальных сетей

В летний период в Тарко-Сале (ЯНАО) будут отремонтированы сети тепло- и водоснабжения. Работы выполнит филиал компании «Ямалкоммунэнерго» за счет собственных средств. Программу реконструкции коммунальных сетей опубликовал департамент транспорта и ЖКХ администрации Пуровского района.
«В рамках программы ремонта за счет собственных средств предприятия филиалом АО „Ямалкоммунэнерго“ в летний период запланировано проведение комплекса работ. В Тарко-Сале: ремонт в ЦТП Таежный, сети ТВС в переулке Снежном, замена запорной арматуры, участка трассы диаметром 325 мм у котельной №4, у „Лазера Промышленного“ на первичном контуре», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канала ведомства.
Также ремонтные работы будут проводиться на ЦТП «Победы 2» и ЦТП «Советском». Планируется замена основного теплового коллектора в котельной №4, участков сети тепловодоснабжения в микрорайоне Комсомольском.
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