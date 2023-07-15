15 июля 2023
14 июля 2023

В городе ЯНАО рассказали о планах по ремонту коммунальных сетей

«Ямалкоммунэнерго» озвучило программу ремонта коммунальных сетей в Тарко-Сале
© Служба новостей «URA.RU»
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"Тепло Тюмени". Пресс-тур. Тюмень, трубы, ремонт теплотрассы, замена труб, трасса теплоснабжения
Работы выполнит филиал компании  «Ямалкоммунэнерго» за счет собственных средств Фото:

В летний период в Тарко-Сале (ЯНАО) будут отремонтированы сети тепло- и водоснабжения. Работы выполнит филиал компании «Ямалкоммунэнерго» за счет собственных средств. Программу реконструкции коммунальных сетей опубликовал департамент транспорта и ЖКХ администрации Пуровского района.

«В рамках программы ремонта за счет собственных средств предприятия филиалом АО „Ямалкоммунэнерго“ в летний период запланировано проведение комплекса работ. В Тарко-Сале: ремонт в ЦТП Таежный, сети ТВС в переулке Снежном, замена запорной арматуры, участка трассы диаметром 325 мм у котельной №4, у „Лазера Промышленного“ на первичном контуре», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канала ведомства.

Также ремонтные работы будут проводиться на ЦТП «Победы 2» и ЦТП «Советском». Планируется замена основного теплового коллектора в котельной №4, участков сети тепловодоснабжения в микрорайоне Комсомольском.

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В летний период в Тарко-Сале (ЯНАО) будут отремонтированы сети тепло- и водоснабжения. Работы выполнит филиал компании «Ямалкоммунэнерго» за счет собственных средств. Программу реконструкции коммунальных сетей опубликовал департамент транспорта и ЖКХ администрации Пуровского района. «В рамках программы ремонта за счет собственных средств предприятия филиалом АО „Ямалкоммунэнерго“ в летний период запланировано проведение комплекса работ. В Тарко-Сале: ремонт в ЦТП Таежный, сети ТВС в переулке Снежном, замена запорной арматуры, участка трассы диаметром 325 мм у котельной №4, у „Лазера Промышленного“ на первичном контуре», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канала ведомства. Также ремонтные работы будут проводиться на ЦТП «Победы 2» и ЦТП «Советском». Планируется замена основного теплового коллектора в котельной №4, участков сети тепловодоснабжения в микрорайоне Комсомольском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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