В ЯНАО рассказали об обстановке в лагере на черноморском побережье, где отдыхают ямальские дети

В лагере «Эллада», где отдыхают ямальские дети, дела обстоят хорошо

В «Элладе» все проходит в плановом режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В оздоровительном лагерь «Эллада» в Краснодарском крае, где отдыхают ямальские дети, обстановка хорошая, несмотря на недавнишние аномальные ливни. Об этом журналисту URA.RU сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.

«В „Элладе“ все проходит в плановом режиме. Погода хорошая, без дождей. В Туапсинском районе Краснодарского края действует запрет на купание в море до 19 июля, поэтому дети плавают в бассейне, который расположен в лагере. Ребята продолжают отдыхать, а вожатые и коллектив лагеря прилагают все усилия, чтобы сделать отдых максимально комфортным, интересным и насыщенным положительными эмоциями. Дети обеспечены всем необходимым», — рассказала пресс-служба губернатора журналисту URA.RU.

С отдыхающими занимается опытный коллектив вожатых. Они играют в подвижные и настольные игры, участвуют в творческих мастер-классах, проводят отрядные мероприятия, занимаются по распорядку. В основном время проходит на свежем воздухе, добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, на Краснодарский край обрушились аномальные ливни. В связи с этим журналист URA.RU решил узнать, как обстоят дела у ямальских детей, которые отдыхают в лагере «Эллада» на черноморском побережье. Оказалось, что детям ничего не угрожает, так как лагерь находится на возвышенности. Потоки воды быстро выносятся за территорию лагеря. Об этом URA.RU сообщил спецпредставитель из ЯНАО в лагере «Эллада» Максим Матиенко.