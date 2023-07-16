16 июля 2023
15 июля 2023
14 июля 2023

Тюменцам назвали самые низкооплачиваемые профессии за 2023 год в регионе

Самые низкооплачиваемые профессии в 2023 году в Тюменской области — гардеробщик и дворник
© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на низкую зарплату более 500 соискателей в 2023 году пошли в эти профессии Фото:

В Тюменской области назвали три самых низкооплачиваемых работ. В их число вошли гардеробщик и дворник. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения региона.

«Наименее низкий уровень оплаты труда (менее 20 тысяч рублей в месяц) обещают по профессиям: уборщик производственных и служебных помещений, гардеробщик, дворник. Данные вакансии часто предполагают частичную занятость соискателей, например, неполный рабочий день или неполную рабочую неделю», — сказали в пресс-службе департамента.

Также там добавили, что, исходя из такого графика, работодателями не предъявляются высокие требования к соискателям. На три этих вакансии в 2023 году было направлено более 500 соискателей.

Ранее URA.RU писало о самых высокооплачиваемых профессиях в регионе. Такими специальностями стали врач-стоматолог-ортопед, взрывник и электрогазосварщик. Их оплата труда превышает 200 тысяч рублей в месяц.

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В Тюменской области назвали три самых низкооплачиваемых работ. В их число вошли гардеробщик и дворник. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения региона. «Наименее низкий уровень оплаты труда (менее 20 тысяч рублей в месяц) обещают по профессиям: уборщик производственных и служебных помещений, гардеробщик, дворник. Данные вакансии часто предполагают частичную занятость соискателей, например, неполный рабочий день или неполную рабочую неделю», — сказали в пресс-службе департамента. Также там добавили, что, исходя из такого графика, работодателями не предъявляются высокие требования к соискателям. На три этих вакансии в 2023 году было направлено более 500 соискателей. Ранее URA.RU писало о самых высокооплачиваемых профессиях в регионе. Такими специальностями стали врач-стоматолог-ортопед, взрывник и электрогазосварщик. Их оплата труда превышает 200 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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