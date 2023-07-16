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14 июля 2023

В Сочи задержали рейс до Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании "Ямал". Екатеринбург, авиакомпания ямал, ssj100, суперджет
Самолет авиакомпании «Ямал» задержали на два часа Фото:

Авиакомпания «Ямал» задержала на два часа рейс самолета, который следовал из Сочи в Тюмень. Информация об этом размещена на сайте авиаперевозчика.

«Рейс YC 186 Сочи — Тюмень. Время вылета из города пребывания в 19:45, прилет планировался в 01:45. Рейс был задержан на два часа. По итогу судно вылетело из Сочи 16 июля в 21:50, а прилетело в Тюмень 17 июля к 03:04», — написано на сайте авиаперевозчика.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Надыма отменили рейс авиакомпании «Ямал», который следовал до Тюмени. Вылет был отменен по технической причине.

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Авиакомпания «Ямал» задержала на два часа рейс самолета, который следовал из Сочи в Тюмень. Информация об этом размещена на сайте авиаперевозчика. «Рейс YC 186 Сочи — Тюмень. Время вылета из города пребывания в 19:45, прилет планировался в 01:45. Рейс был задержан на два часа. По итогу судно вылетело из Сочи 16 июля в 21:50, а прилетело в Тюмень 17 июля к 03:04», — написано на сайте авиаперевозчика. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Надыма отменили рейс авиакомпании «Ямал», который следовал до Тюмени. Вылет был отменен по технической причине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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