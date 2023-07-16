В Сочи задержали рейс до Тюмени

17 июля 2023 в 06:05 Размер текста - 17 +

Самолет авиакомпании «Ямал» задержали на два часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Ямал» задержала на два часа рейс самолета, который следовал из Сочи в Тюмень. Информация об этом размещена на сайте авиаперевозчика. «Рейс YC 186 Сочи — Тюмень. Время вылета из города пребывания в 19:45, прилет планировался в 01:45. Рейс был задержан на два часа. По итогу судно вылетело из Сочи 16 июля в 21:50, а прилетело в Тюмень 17 июля к 03:04», — написано на сайте авиаперевозчика. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Надыма отменили рейс авиакомпании «Ямал», который следовал до Тюмени. Вылет был отменен по технической причине.

Авиакомпания «Ямал» задержала на два часа рейс самолета, который следовал из Сочи в Тюмень. Информация об этом размещена на сайте авиаперевозчика. «Рейс YC 186 Сочи — Тюмень. Время вылета из города пребывания в 19:45, прилет планировался в 01:45. Рейс был задержан на два часа. По итогу судно вылетело из Сочи 16 июля в 21:50, а прилетело в Тюмень 17 июля к 03:04», — написано на сайте авиаперевозчика. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Надыма отменили рейс авиакомпании «Ямал», который следовал до Тюмени. Вылет был отменен по технической причине.