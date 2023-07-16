В Тюменской области в ДТП пострадала мать с детьми. Фото

17 июля 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Детей перевозили с нарушениям — они ехали без автокресел Фото: Александр Мамаев © URA.RU Под Ялуторовском (Тюменская область) столкнулись автомобили MAN и Chery. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе мать с двумя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На 170-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск автомобиль Chery выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем MAN. За рулем Chery находилась 19-летняя девушка, со стажем вождения около года. Она и 25-летняя пассажирка с переднего сиденья получили тяжелые травмы. Ранены 23-летняя пассажирка и двое детей трех и пяти лет, ехавшие на заднем сиденье», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там же добавили, что детей перевозили с нарушениям — они ехали без автокресел. Несовершеннолетних госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: УГИБДД России по Тюменской области

Под Ялуторовском (Тюменская область) столкнулись автомобили MAN и Chery. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе мать с двумя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На 170-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск автомобиль Chery выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем MAN. За рулем Chery находилась 19-летняя девушка, со стажем вождения около года. Она и 25-летняя пассажирка с переднего сиденья получили тяжелые травмы. Ранены 23-летняя пассажирка и двое детей трех и пяти лет, ехавшие на заднем сиденье», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там же добавили, что детей перевозили с нарушениям — они ехали без автокресел. Несовершеннолетних госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.