16 июля 2023
15 июля 2023

В Тюменской области в ДТП пострадала мать с детьми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
Детей перевозили с нарушениям — они ехали без автокресел Фото:

Под Ялуторовском (Тюменская область) столкнулись автомобили MAN и Chery. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе мать с двумя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«На 170-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск автомобиль Chery выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем MAN. За рулем Chery находилась 19-летняя девушка, со стажем вождения около года. Она и 25-летняя пассажирка с переднего сиденья получили тяжелые травмы. Ранены 23-летняя пассажирка и двое детей трех и пяти лет, ехавшие на заднем сиденье», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там же добавили, что детей перевозили с нарушениям — они ехали без автокресел. Несовершеннолетних госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото:

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Под Ялуторовском (Тюменская область) столкнулись автомобили MAN и Chery. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе мать с двумя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На 170-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск автомобиль Chery выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем MAN. За рулем Chery находилась 19-летняя девушка, со стажем вождения около года. Она и 25-летняя пассажирка с переднего сиденья получили тяжелые травмы. Ранены 23-летняя пассажирка и двое детей трех и пяти лет, ехавшие на заднем сиденье», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там же добавили, что детей перевозили с нарушениям — они ехали без автокресел. Несовершеннолетних госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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