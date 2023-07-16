Власти ЯНАО передали в зону СВО автомобиль, купленный на собственные средства

В зону СВО ушел первый автомобиль, закупленный на собственные средства властей ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Волгограде 17 июля состоялась передача УАЗ Patriot, купленного на деньги, собранные правительством ЯНАО и командами муниципалитетов из собственных средств. Скоро в распоряжение подразделений поступят еще два автомобиля, а также большая партия иной техники, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Первая ласточка» — УАЗ Patriot — передана ямальцам, которые несут службу в составе 92-го саперного полка. Полноприводная машина хорошо зарекомендовала себя на бездорожье, еще две закуплены и уже направлены в Ростов-на-Дону для передачи бойцам», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Инициативу сбора средств запустил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, к нему присоединились члены правительства и мэры городов и районов, а также их команды. Всего было собрано 32 миллиона 800 тысяч рублей, которые перечислили на счет ассоциации ветеранов боевых действий ЯНАО.

Кроме автомобилей, собранные деньги пойдут на мотоциклы и квадроциклы, дроны и антидроновые ружья, тепловизоры, арт-разведчики «Фурия» и многоцелевые гусеничные платформы с автоматической турелью. Техника и имущество будет распределяться по заявкам командиров подразделений. Ямал поможет батальонам «Росомаха», «Сибирь», «Кедр», 155-й бригаде морской пехоты, 92-му саперному полку, а также батальону радиологической и химической защиты, принимавшему участие в ликвидации последствий эпидемии сибирской язвы в регионе.

Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов передал месячную зарплату на нужды бойцов СВО. К инициативе губернатора присоединились главы городов и районов.