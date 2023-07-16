Аэропорт Салехарда хочет взыскать со строительной организации почти 13 миллионов рублей. Скрин

17 июля 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Аэропорт Салехарда требует от ООО «Строй-Сити» почти 13 миллионов рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Аэропорт Салехарда обратился в арбитражный суд ЯНАО с иском на 12 миллионов 881 тысячу рублей в отношении ООО «Строй-Сити». Информация об этом содержится в картотеке дел окружного арбитражного суда. «Истец — АО „Аэропорт Салехард“, ответчик ООО „Строй-Сити“. Сумма исковых требований — 12 миллионов 881 тысяча 567 рублей 15 копеек», — следует из зарегистрированного в арбитражном суде ЯНАО гражданского дела. Из карточки дела следует, что истец и ответчик располагаются в одном здании по адресу улица Авиационная, дом 22. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу аэропорта с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации новости ответ не получен. До представителей ООО «Строй-Сити» дозвониться не удалось, по указанным на сайте фирмы номерам никто не ответил. Ранее URA.RU рассказало, что аэропорт Тарко-Сале подал в суд на администрацию Пуровского района. Иск принят к рассмотрению. Карточка дела в картотеке арбитражного суда ЯНАО Фото: скрин с сайта Арбитражного суда ЯНАО — https://kad.arbitr.ru/Card/dec6b154-f147-4dac-99f1-c81d89d5ef05

Аэропорт Салехарда обратился в арбитражный суд ЯНАО с иском на 12 миллионов 881 тысячу рублей в отношении ООО «Строй-Сити». Информация об этом содержится в картотеке дел окружного арбитражного суда. «Истец — АО „Аэропорт Салехард“, ответчик ООО „Строй-Сити“. Сумма исковых требований — 12 миллионов 881 тысяча 567 рублей 15 копеек», — следует из зарегистрированного в арбитражном суде ЯНАО гражданского дела. Из карточки дела следует, что истец и ответчик располагаются в одном здании по адресу улица Авиационная, дом 22. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу аэропорта с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации новости ответ не получен. До представителей ООО «Строй-Сити» дозвониться не удалось, по указанным на сайте фирмы номерам никто не ответил. Ранее URA.RU рассказало, что аэропорт Тарко-Сале подал в суд на администрацию Пуровского района. Иск принят к рассмотрению.