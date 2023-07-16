16 июля 2023
15 июля 2023

Аэропорт Салехарда хочет взыскать со строительной организации почти 13 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал, архив. Пермь, аэропорт салехард
Аэропорт Салехарда требует от ООО «Строй-Сити» почти 13 миллионов рублей Фото:

Аэропорт Салехарда обратился в арбитражный суд ЯНАО с иском на 12 миллионов 881 тысячу рублей в отношении ООО «Строй-Сити». Информация об этом содержится в картотеке дел окружного арбитражного суда.

«Истец — АО „Аэропорт Салехард“, ответчик ООО „Строй-Сити“. Сумма исковых требований — 12 миллионов 881 тысяча 567 рублей 15 копеек», — следует из зарегистрированного в арбитражном суде ЯНАО гражданского дела.

Из карточки дела следует, что истец и ответчик располагаются в одном здании по адресу улица Авиационная, дом 22. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу аэропорта с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации новости ответ не получен. До представителей ООО «Строй-Сити» дозвониться не удалось, по указанным на сайте фирмы номерам никто не ответил.

Ранее URA.RU рассказало, что аэропорт Тарко-Сале подал в суд на администрацию Пуровского района. Иск принят к рассмотрению.

Карточка дела в картотеке арбитражного суда ЯНАО
Карточка дела в картотеке арбитражного суда ЯНАО
Фото:

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Аэропорт Салехарда обратился в арбитражный суд ЯНАО с иском на 12 миллионов 881 тысячу рублей в отношении ООО «Строй-Сити». Информация об этом содержится в картотеке дел окружного арбитражного суда. «Истец — АО „Аэропорт Салехард“, ответчик ООО „Строй-Сити“. Сумма исковых требований — 12 миллионов 881 тысяча 567 рублей 15 копеек», — следует из зарегистрированного в арбитражном суде ЯНАО гражданского дела. Из карточки дела следует, что истец и ответчик располагаются в одном здании по адресу улица Авиационная, дом 22. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу аэропорта с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации новости ответ не получен. До представителей ООО «Строй-Сити» дозвониться не удалось, по указанным на сайте фирмы номерам никто не ответил. Ранее URA.RU рассказало, что аэропорт Тарко-Сале подал в суд на администрацию Пуровского района. Иск принят к рассмотрению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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