Врачи раскрыли состояние раненой во время теракта в Крыму девочки

РИАН: раненная в ходе теракта на Крымском мосту девочка находится в стабильном состоянии
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Клипарт. Магнитогорск, медицина, скорая помошь
Обсуждается вопрос о переводе девочки в Москву на лечение Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

Девочка, родители которой погибли в результате теракта находится в стабильном состоянии. Об этом сообщили врачи.

«Девочка, чьи родители погибли в теракте на Крымском мосту, в стабильном состоянии», — сказал врач, передает РИА Новости. Он добавил, что обсуждается вопрос о ее переводе в Москву на лечение.

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Девочка, родители которой погибли в результате теракта находится в стабильном состоянии. Об этом сообщили врачи. «Девочка, чьи родители погибли в теракте на Крымском мосту, в стабильном состоянии», — сказал врач, передает РИА Новости. Он добавил, что обсуждается вопрос о ее переводе в Москву на лечение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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