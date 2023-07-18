Врачи раскрыли состояние раненой во время теракта в Крыму девочки

РИАН: раненная в ходе теракта на Крымском мосту девочка находится в стабильном состоянии

18 июля 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Обсуждается вопрос о переводе девочки в Москву на лечение Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Девочка, родители которой погибли в результате теракта находится в стабильном состоянии. Об этом сообщили врачи. «Девочка, чьи родители погибли в теракте на Крымском мосту, в стабильном состоянии», — сказал врач, передает РИА Новости. Он добавил, что обсуждается вопрос о ее переводе в Москву на лечение.

Девочка, родители которой погибли в результате теракта находится в стабильном состоянии. Об этом сообщили врачи. «Девочка, чьи родители погибли в теракте на Крымском мосту, в стабильном состоянии», — сказал врач, передает РИА Новости. Он добавил, что обсуждается вопрос о ее переводе в Москву на лечение.