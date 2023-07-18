Врачи раскрыли состояние раненой во время теракта в Крыму девочки

Обсуждается вопрос о переводе девочки в Москву на лечение
новость из сюжетаВзрыв на Крымском мосту
Девочка, родители которой погибли в результате теракта находится в стабильном состоянии. Об этом сообщили врачи.
«Девочка, чьи родители погибли в теракте на Крымском мосту, в стабильном состоянии», — сказал врач, передает РИА Новости. Он добавил, что обсуждается вопрос о ее переводе в Москву на лечение.
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