В ЯНАО мужчина упал с высоты из-за желания выпить с другом

18 июля 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске мужчина упал с высоты, пытаясь спуститься на балкон к другу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) 17 июля мужчина упал с высоты третьего этажа из-за желания выпить с другом. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских структурах. «В Ноябрьске два друга проживают в одном подъезде, один на первом этаже, второй на третьем. Живущий на третьем был заперт в своей квартире в следствие непомерного употребления спиртных напитков, тогда живущий на первом попросил у соседей с четвертого этажа разрешения спуститься на балкон третьего этажа», — сообщил собеседник корреспонденту агентства. Он сорвался и упал с высоты. В настоящее время пострадавший находится в больнице с тяжелыми травмами. Корреспондент агентства направил запрос в депздрав о состоянии здоровья потерпевшего. Ответ ожидается.

В Ноябрьске (ЯНАО) 17 июля мужчина упал с высоты третьего этажа из-за желания выпить с другом. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских структурах. «В Ноябрьске два друга проживают в одном подъезде, один на первом этаже, второй на третьем. Живущий на третьем был заперт в своей квартире в следствие непомерного употребления спиртных напитков, тогда живущий на первом попросил у соседей с четвертого этажа разрешения спуститься на балкон третьего этажа», — сообщил собеседник корреспонденту агентства. Он сорвался и упал с высоты. В настоящее время пострадавший находится в больнице с тяжелыми травмами. Корреспондент агентства направил запрос в депздрав о состоянии здоровья потерпевшего. Ответ ожидается.