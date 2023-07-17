17 июля 2023
16 июля 2023

В ЯНАО мужчина упал с высоты из-за желания выпить с другом

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске мужчина упал с высоты, пытаясь спуститься на балкон к другу (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 17 июля мужчина упал с высоты третьего этажа из-за желания выпить с другом. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских структурах.

«В Ноябрьске два друга проживают в одном подъезде, один на первом этаже, второй на третьем. Живущий на третьем был заперт в своей квартире в следствие непомерного употребления спиртных напитков, тогда живущий на первом попросил у соседей с четвертого этажа разрешения спуститься на балкон третьего этажа», — сообщил собеседник корреспонденту агентства.

Он сорвался и упал с высоты. В настоящее время пострадавший находится в больнице с тяжелыми травмами. Корреспондент агентства направил запрос в депздрав о состоянии здоровья потерпевшего. Ответ ожидается.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 17 июля мужчина упал с высоты третьего этажа из-за желания выпить с другом. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских структурах. «В Ноябрьске два друга проживают в одном подъезде, один на первом этаже, второй на третьем. Живущий на третьем был заперт в своей квартире в следствие непомерного употребления спиртных напитков, тогда живущий на первом попросил у соседей с четвертого этажа разрешения спуститься на балкон третьего этажа», — сообщил собеседник корреспонденту агентства. Он сорвался и упал с высоты. В настоящее время пострадавший находится в больнице с тяжелыми травмами. Корреспондент агентства направил запрос в депздрав о состоянии здоровья потерпевшего. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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