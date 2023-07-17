В ЯНАО мужчина упал с высоты из-за желания выпить с другом

В Ноябрьске (ЯНАО) 17 июля мужчина упал с высоты третьего этажа из-за желания выпить с другом. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских структурах.
«В Ноябрьске два друга проживают в одном подъезде, один на первом этаже, второй на третьем. Живущий на третьем был заперт в своей квартире в следствие непомерного употребления спиртных напитков, тогда живущий на первом попросил у соседей с четвертого этажа разрешения спуститься на балкон третьего этажа», — сообщил собеседник корреспонденту агентства.
Он сорвался и упал с высоты. В настоящее время пострадавший находится в больнице с тяжелыми травмами. Корреспондент агентства направил запрос в депздрав о состоянии здоровья потерпевшего. Ответ ожидается.
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